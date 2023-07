STIGLO NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ: Srbija strahuje od novog udara superćelijske oluje, a evo gde UPRAVO STIŽE NEVREME!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upravo je izdao najnovije upozorenje na vremenske prilke: "U naredna dva sata na zapadu Srbije ponegde doći do kratkotrajne kišom ili plјuskom sa grmlјavinom". Ovo upozorenje važi od 16.20 sati i stiže u trenutku kada ceo region strepi od udara superćelijske oluje, koja je iz Italije i Slovenije stigla u Hrvatsku i očekuje se da dalje nastavi put ka Srbiji.

U ovoj najavi se ne navodi da je reč o superćelijskoj oluju, ali još od 19. jula pa sve do 22. stoji upozorenje na mogućnost stvaranja ovako velikih nepogoda, a svi su još u šoku od onoga što nas je zadesilo ove srede, ali i prošle nedelje.

Kako su više puta istali u RHMZ, superćelijske oluje su nepredvidive, brzo se kreću, te se tek sat, dva unapred može reći nešto detaljnije o tome kuda tačno idu i koje su jačine. Ono što je sigurno, to je da su izuzetno jake, naprave haos u trenutku, donose grad prečnika pet centimetara, kao i orkanske vetrove koji nose sve pred sobom.

Nakon samo jednog dana smirivanja vremenskih prilika, posle opasne superćelijske oluje, stižu najave za nove, a prva se očekuje već danas. Dva dana strepnje definitivno će danas prekinuti još jedan udar super oblaka, a šta ovog puta donosi atmosfera otkriva Marko Čubrilo, meteorolog iz Novog Sada.

Čubrilo u najnovijoj vremenskoj prognozi upozorava da će u četvrtak posle podne i uveče ponovo biti veoma nestabilno uz grmljavinske pljuskove i vremenske nepogode i da će subota takođe biti nestabilna, dok će nedelja biti suva i svuda malo svežija.

Kreće iz Slovenije, i preko Hrvatske i Bosne i Hercegovine stiže kod nas

- Danas će se ka nama ponovo prebacivati određena količina vlažnog i nestabilnog vazduha i kao i pre dva dana. U popodnevnim časovima nad Slovenijom treba očekivati iniciranje olujnih sistema koji će se zatim tokom poslepodneva i večeri preko većeg dela Hrvatske, severne, severozapadne i severoistočne Bosne i Hercegovine, zapadne i dela središnje Srbije, Vojvodine, a uveče i preko dela istočne Srbije premeštati donoseći snažne grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode – kaže Marko Čubrilo.

Pre dva dana jaka superćelijska oluja napravila je mnogo štete i ugrozila živote ljudi i životinjaSvaka oluja može naneti štetu

Meteorolog objašnjava da ponovo postoje povoljni faktori da neki od tih sistema perastu u superćelijske oluje, ali to neće se desiti svuda. Bez obzira na to, kaže Čubrilo, svaka jaka oluja, bez obzira da li je superćelijska ili ne, može doneti veoma obilnu kišu, preko 30 mm za pola sata, krupan grad, jako sevanje i na kratko olujan do orkanski vetar, posebno tamo gde se oluje grupišu u liniju koja označava i atmosferski hladan front.

Orkanski udari vetra

- Ponovo treba obratiti pažnju na jake udare vetra, preko 27 m/s što je i više nego dovoljno za materijalnu štetu, obilnu kišu i vrlo krupan grad, preko 4cm u prečniku. Modeli sugerišu da bi se kasno poslepodne nad severnim Jadranom i zapadom Hrvatske pokrenula još jedna zona nestabilnosti koja bi zatim ponovo preša preko većeg dela Hrvatske. Bosne i Hercegovine, zapadne, središnje i severne Srbije ali na sreću verovatno ne bi donela tako snažne udare vetra i krupan grad kao prva-kaže meteorolog.

Očekuje se da ispred fronta danas bude vrlo toplo, oko +34 stepena Celzijusa, a iza fronta osetno svežije, oko +19 stepeni Celzijusa.

Superćelijska oluja i u subotu?!

U subotu nad istom delovima regiona kao i u petak i dalje će biti nestabilno uz grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode, posebno posle podne i uveče. Ovog puta bi oluje mogle da budu inicirane istočnije, nad Bosnom i Hercegovinom, ali, Čubrilo kaže da treba sačekati sutrašnje proračune.

Superćelijska oluja sa visokom količinom padavinaNa severu i zapadu biće umereno toplo, oko +30, na istoku i jugu suvo i vrlo toplo, oko +35 stepeni Celzijusa.

Smirivanje atmosfere u nedelju

- Nedelja donosi smirivanje atmosfere uz pretežno suvo i malo svežije vreme sa maksimumima od +25 do +31,a na jugu oko +33 stepena Celzijusa. Početkom sledeće sedmice sledi jače otopljenje uz maksimalne temperature od +33 do +38 stepeni Celzijusa u utorak, dok se sredinom nedelje očekuje osveženje, koje bi po trenutnom stanju atmosfere prošlo bez jačih nepogoda. Krajem jula očekujemo ponovo otopljenje, dok se početkom avgusta očekuje svežije i nestabilno vreme bez vrućine – zaključuje Marko Čubrilo.

Autor: