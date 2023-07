OVO VAM IZBIJE 250 EVRA IZ DŽEPA DA I NE PRIMETITE 'Sitnice' za more koje morate spakovati a niste ni svesni koliko vas koštaju

U jeku smo letnje sezone i dok se spremamo za more, postoje izdaci na koje ne obraćamo pažnju, a zapravo iz novčanika istresu bar još 250 evra. Naime, bez obzira na mesto i smeštaj koji ste odabrali, postoji određeni niz stavki koje su označene kao "obavezne" a za koje će vam trebati bar 30.000 dinara. Kako smo izračunali, najviše novca odlazi na kozmetiku i preparate za sunčanje, posle sunčanja, ali i na lekove i suplemente.

Tako recimo, četvoročlanoj porodici, za roditelje i decu treba samo 4.500 dinara za kreme za sunčanje, za probiotike 3.000 dinara, za kapi za nos treba izdvojiti nešto manje od 2.000 dinara, za lekove protiv prehlade i bolova oko 2.000 dinara, za sredstvo protiv ujeda komaraca oko 2.000 dinara i rako redom... U proseku sve to košta nešto više od 30.000 dinara.



Ipak, na toj našoj računici za more ne nalaze se peškiri, prostirke, garderoba, ali ako dodamo i te stavke biće potrebno sigurno još toliko.

Najviše novca ode na kreme za sunčanje

Kreme za sunčanje sa zaštitnim faktorom nezaobilazni su detalj kada krećete na more. U zavisnosti od tipa kože, zavisi i koji ćete zaštitni faktor koristiti ali i marku kreme. Naravno, najbolje su najskuplje varijante kada su bebe, deca ili pak osobe svetle puti u pitanju. U proseku krema za sunčanje kreće se oko 1.000 dinara za odrasle, u nekim skupljim varijantama cene su veće do 3.000. Međutim, dečiji program je svakako skuplji i cene su oko 3.000 pa naviše. Tu si i kreme posle sunčanja za šta će vam biti potrebno bar još dve hiljade.

Deca su posebno osetljiva

Takođe, ne treba zaboraviti ni na sredstva protiv opekotina čija je cena jedne tube oko 500 dinara.

S druge strane, tu su i razni repelenti za zaštitu od ujeda komaraca, kao i aparati za rasterivanje komaraca. Svakako da to možete nabaviti i u mestu gde letujete, ali uvek je savet poneti od kuće. Što se cena tiče, one se kreću do 2.000 dinara.

Ukoliko na plažu da krenete u novim papučama, trebalo bi da izdvojiti do 4.000 dinara za celu porodicu, dok naravno može i jeftinija varijanta. Takođe, ukoliko nosite hemiju i svoje preparate koje koristite, gel za tuširanje koštaće vas oko 1.500 dinara dva komada. Tečni sapun za ruke košta oko 300 dinara, šampon i regenerator oko 1.200, četkice za zube i paste oko 2.000 dinara.

Još jedna važna stavka su svakako medikamenti. Probiotici su obavezni, i za četvoročlanu u proseku potrebno je oko 3.000 dinara.

Takođe, sredstva za ličnu higijenu možete kupiti i u mestu u kome se odseli, ili koristite ono što se nalazi u hoteli i apartmanu, ali uvek je savet da ponesete ono što inače koristite.

Kada se sve sabere, ono što vam neprimetno izbije novac iz džepa jesu kreme za sunčanje, ali i medikamenti koji su obavezni za put.

Sredstva za higijenu

Gel za tuširanje 1.500 (x2)

Tečni sapun za ruke 300

Regenerator za kosu 600

Šampon 600

Štapići za uši 150

Četkica za zube i pasta 1.500

Vlažne maramice 400

Antiperspirant 500

Preparati za sunčanje

Krema za sunčanje 1500, za decu do 2.500 do 3.000 za decu

Krema za lice i telo 2.000

Krema posle sunčanja 2.000

Lekovi

Krema za opekotine od sunca 500 x 2 - 1.000

Paracetamol 500

Probiotik za stomačne tegobe 3.000

Kapi za nos 4x 500 - 2.000

Kapi za uši 620 x 2 - 1.250

Vitamini 100 tableta 1.500, 700

Lekovi za prehladu i protiv bolova 2.000

Sredstvo protiv ujeda komaraca za decu i roditelje oko 2.000

Hanzaplast 250

Lek za ublažavanje alergije 20 tableta 500 dinara

Pastile dva pakovanja oko 1.300 dinara

Tablete protiv mučnine u putu 1.000

Aparat za komarce + tečnost ili tablete 1.000

