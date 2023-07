Frizerke mesečno zarade i 2.000 evra - do zarade se može uz dobar kurs i minimalna ulaganja

Industrija lepote je jedna od najstarijih jer su žene oduvek težile da što više istaknu svoju prirodnu lepotu. Kako mnoge ne žale novca za to, ovde se može dobro zaraditi, a bez velikih ulaganja.

Ko se bavi pružanjem usluga manikira i pedikira može da zaradi plata i do 200.000 dinara, a ništa manje nije ni kod frizera, šminkera i kozmetičara. Važna je samo hrabrost da se krene u svoj biznis.

Ovim poslovima se uglavnom bave žene, u salonima ili od kuće. Oprema i kursevi jesu izdatak, ali i pored toga ostaje dobra "čišta" zarada jer se u ovoj industriji stalno pronalaze nove tehnike i tretmani koji dosta koštaju.

- Godinama sam snimala kod gazdarice šta i kako se radi, okuražila se i evo me u privatnim vodama. Ima svog radnika kome dajem 60.000 dinara mesečno. Lokal plaćam 200 evra, paušal otprilike toliko, a meni ostane plata kako kad - nekad i 2.000 evra - kaže nam Sanja sa Zvezdare.

Manikir i pedikir i preko 4.000 dinara

U zavisnosti od usluge koju želite, manikir se negde naplaćuje od 1.500 do 3.500 dinara, a estetski pedikir od 2.100 do 3.700 dinara. Pored osnovnog paketa, svaki dodatni zahtev se naplaćuje. Mnogi saloni nude i usluge medicinskog pedikira koji ide i do 4.200 dinara, ali cene opet dosta variraju.

Sređivanje noktiju košta od 1.500 do 3.700 dinara

Fiksna plata jednoj prosečnoj "manikirki" se u salonima se kreće od 70.000 - 100.000 dinara, sudeći prema oglasima.

Međutim, pored salona, mnoge kozmetičarke rade i u svojoj kući. Često im je to dodatni izvor prihoda pored redovnog posla koji imaju. Na ovaj način se može zaraditi i preko 200.000 dinara. One su saglasne da je materijal skup i dosta novca ode na to, ali ipak može da im ostane oko hiljadu evra.

Pored zarade, prednost ovog zanata je kreativnost jer igranjem sa bojama, šarama i oblicima moguće napraviti prava mala umetnička dela na noktima.

Plate u frizerskim salonima i preko 160.000 dinara

Frizeri uvek imaju posla. Ulaganja nisu velika, a plate se kreću od 60. 000 dinara, koliko dobija početnik, do 120.000 dinara. Negde su plate frizera i 160.000 dinara, a ako ste sam svoj gazda, možete da zaradite i mnogo više.

U novije industrija je razvila brojne tretmane za negu kose, što se prilično naplaćuje i to je dodatni prihod i za radnike u salonima i za vlasnike.

U jednom renomiranom prestoničkom frizerskom salonu čiji je cenovnik dostupan na njihovoj internet-stranici, mogu se videti cene nekih usluga i na taj način dobiti predstava o zaradi. Kolorizacija kose ili preliv se za srednju dužinu kose naplaćuje 4.299, a za dugu 3.899 dinara, "ekstra duga" kosa 4.799 dnara. U drugom salonu, usluga "skidanja tamne boje i prelazak u svetliju", odnosno"kompletna korekcija boje" ide od 17.000 dinara pa naviše.

Klasične usluge poput ženskog šišanja zavise od dužine kose, pa tako, na primer, za kratku kosu žensko šišanje minimalno košta 600 - 700 dinara, dok se feniranje posebno naplaćuje od 900 dinara pa naviše.

- Lepo je imati diplomu, ali zanat je zanat. Šišam osam sati dnevno, a zarađujem kao programer. Kad radim dva sata duže, ima i za more, i za skijanje, ma lepota. Kosa je rasla i kad je bila korona i kad je kriza. Hoće žene da budu lepe uvek i zadnji dinar bi odvojile za frizuru. Tako je i sa depilacijom, sređivanjem noktiju - kaže nam frizerka Maša koja u malom Mokrom Lugu iznajmljuje lokal za 200 evra, a posla ima koliko hoćeš.

Jedno šminkanje 50 evra

Šminkanje je luksuz koji je postao jedna vrsta neminovnosti u eri društvenih mreža jer sve više žena ni ne pomišlja na noćni izlazak u grad ili odlazak na neku proslavu bez profesionalnog mejkapa. Zbog toga je plata dobra, ali i ovaj posao je postao unosan biznis.

Mejkap umetnici jedno šminkanje naplaćuju u proseku 50 evra u Beogradu. Sudeći prema nekim profilima na Instagramu, ispod 35 evra (4.130 dinara) se gotovo ne može naći šminkanje u prestonici, dok u manjim gradovima već može za oko 2.800-3.000 dinara.

Ako uzmemo da jedan mejkap artist ima u proseku oko 15 šminkanja tokom subote i nedelje i da naplaćuje recimo 30 evra po terminu, on može da zaradi jednu prosečnu srpsku platu, dakle oko 450 evra za jedan vikend.

Ovaj posao ipak zavisi od talenta i veštine samog šminkera, pa zarada, kao i kod većine zanata, počiva na preporuci i kvalitetu.

