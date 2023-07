Za pet godina Viši sud u Beogradu izrekao 69 presuda za teško ubistvo: Većina osuđena na MAKSIMALNE kazne zatvora

U Beogradu je u proteklih pet godina izrečeno 69 prvostepenih presuda za brutalna ubistva, tačnije za krivično delo teško ubistvo, među kojima je najveći broj okrivljenih osuđen na maksimalne zatvorske kazne ili kazne zatvora blizu maksimuma.

Od ukupnog broja osuđenika za to krivično delo, Viši sud u Beogradu je od 2018. do 2023. godine osudio 36 osoba na, do skoro, najvišu zaprećenu kaznu zatvora od 30 do 40 godina, rečeno je Tanjugu u tom sudu.

Među prvostepeno osuđenima je i Zoran Marjanović, koji je dobio 40 godina zatvora zbog ubistva supruge, a sada čeka odluku Apelacionog suda u Beogradu po žalbi.

Nedeljko Đurović, pravosnažno je osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva studenta Miloša Mileusnića.

Na kazne između 10 i 20 godina zatvora Viši sud u Beogradu je prvostepenim presudama osudio 22 osobe, među kojima je i Branislav Muratagić. On je prvostepeno bio osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, ali mu je nedavno tu kaznu Apelacioni sud preinačio u kaznu doživotnog zatvora.

Znatno manje, svega osam osoba, osuđeno je zbog teškog ubistva na kazne zatvora od pet do 10 godina.

Uvedena doživotna kazna zatvora

Kazna doživotnog zatvora u Srbiji uvedena je od 1. decembra 2019. godine za najteža krivična dela, čime je zamenjena do tada najviša propisana kazna od 30 do 40 godina zatvora.

Za teška ubistva izvršena posle toga Viši sud u Beogradu je do sada izrekao jednu kaznu i to Radomiru Blagojeviću, ali je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo ovu presudu i naložio da mu se ponovo sudi.

Krivičnim zakonikom je propisano čak 11 oblika teškog ubistva, od kojih je najčešći teško ubistvo na svirep i podmukao način.

Tu su i teško ubistvo izvršeno prilikom razbojništva, i zatim iz koristoljublja, kao i lišenje života sudije, tužioca ili policijskog službenika u vezi sa vršenjem službene dužnosti.

Kada je reč o ubistvu koja nisu definisana kao teška od 2018. godine do kraja juna Viši sud u Beogradu osudio je 112 osoba i najveći broj ljudi osuđen je na kazne bliže maksimalnoj od 15 godina zatvora.

Između ostalog, maksimalna kazna za ovo krivično delo izrečena je i nekadašnjem pripadniku Jedinice za specijalne operacije Željku Simeunoviću koji je zbog ubistva Dalibora Mateovića osuđen na kaznu zatvora od 15 godina.

Viši sud je prvostepeno osudio 30 osoba na kazne zatvora od 10 do 20 godina za ubistvo, 35 na kazne zatvora od pet do 10 i njih 29 na kazne od tri do pet godina zatvora.

Najmanji broj osuđen je na kazne od jedne do tri godine zatvora, odnosno 18 osoba.

Po Krivičnom zakoniku Srbije maksimalna kazna zaprećena za krivično delo ubistvo je 15 godina zatvora.

Neke od ovih prvostepenih presuda je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo, dok je u nekim slučajevima preinačio presude, te smanjio ili povećao kazne zatvora.

Prilikom donošenja odluke o presudi, sudsko veće pored dokaza koji su izneti tokom postupka, uzima u obzir i mnoge druge stvari koje se tiču samog okrivljenog kao što je njegovo držanje tokom suđenja, odbrana, raniji život, porodične prilike i mnoge druge stvari.

Maksimalne kazne zatvora za krivična dela ubistvo i teško ubistvo ne mogu se izreći osobi koja u vreme izvršenja tog dela nije navršila 21 godinu.

