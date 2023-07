Gordana Mirović (36) iz Sokobanje pamtitiće ovogodišnje letovanje po najstrašnijih šest minuta u svom životu - to su minuti u kojima nije znala gde joj je sin Mateja koji se bio izgubio.

Posle Gordanine priče i najstrašnijih šest minuta u njenom životu, kada joj je bukvalno na trenutak nestao Mateja, javilo se nekoliko roditelja koji nisu mogli, a d ane ispričaju sve o događaju zbog kog se ni dan danas ne osećaju dobro kada pomisle na njega.

Priče roditelja, baka i deka iz Srbije o agoniji koju su proživljavali dok su tražili najmilije po plaži, najbolje govori koliko je samo jedan sekund skretanja pogleda dovoljan da se mališani zagube.

Otišao po vodu do plaže i nestao

Kako je ispričala jedna Danica, njen sestrić se izgubio na plaži, a agonija je za nju, čini se, trajala večno.

"Meni se isto desilo u Kalamiciju sa sestrićem koji je isto imao 6 godina. Nije mogao da pliva sa ocem i starijim bratom do jednog ostrvceta pa je ostao samnom i sestrama od tetke da pravimo zamak od peska u hladovini suncobrana. Lepo smo se igrali desetak minuta i kad je na njega došao red da u kantici donese morske vode otišao je i nije se vraćao minut-dva. Kad sam došla do obale (ležaljka je bila na desetak metara, u drugom redu) njega nije bilo i uhvatila me je panika... Dozivala sam ga, ali se nije odazivao. Iako je znao da pliva vrlo dobro ipak je imao 6 godina i nije mi nimalo bilo svejedno. Pozvala sam sestru koja je bila u kampu i spremala ručak, za minut se stvorila na plaži, svi smo ga panicno dozivali, Grci su se raspitivali kako izgleda i iako tada u Kalamiciju nije bilo ni trećina kupaca i ležaljki koliko ih sada ima dete nismo mogli da spazimo. Najveći strah nam je bio da nije krenuo da pliva ka ostrvu. Utom kroz tu gužvu, puzeći kroz vodu (maltene ga nismo ni spazili) stiže naš Uroš i zbunjeno nas pita što vičemo. On je 'ladno odšetao obalom nekoliko destina metara od nas, da bolje vidi ostrvce i oca i brata kako plivaju. Nama je otišlo par godina života ali se eto srećno završilo...", napisala je ona u okviru grupe "Grčka uživo".

Saša iz Beograda je pre nekoliko godina letovao sa suprugom i dva sina od pet i sedam godina na Sartiju na Sitoniji. Trećeg dana, dečaci su se igrali na plaži, kao i prethodnog dana, a onda je u jednom trenutku mlađi Stefan nestao.

„Ne znam šta se dogodilo, supruga i ja smo bili na plaži, odmah pored njih. Gledali smo ih dok se igraju, a onda smo se sa peska premestili odmah pored na ležaljke. Oni su nastavili da se igraju, a dok smo supruga i ja razvukli peškire, rasklonili sa ležaljki stvari koja su deca nabacala, Stefan je nestao, ali bukvalno nestao“, priča Saša koji se i sada uznemiri kada pomisli na to.

Odlutao tri kilometra

Kako objašnjava, oboje su skočili i pitali starijeg Slavka gde mu je brat, a on je rekao da je otišao da opere kanticu pod tuš.

„Nisam pomišljao na najgore, nego sam se okrenuo i pogledom ga tražio prema tušu. Međutim, nije ga bilo. Otišao sam da ga potražim, ali ništa. Gledao sam, vikao, tražio, i supruga je počela da ga doziva, ali ništa. To je trajalo i trajalo, Slavko se uplašio, vikao je gde je bata, mi uznemireni, srce hoće da iskoči iz grudi. Oko nas je bilo dosta Srba, pa su se svi uključili u potragu“, nastavlja Saša, prenosi "Nova S".

Žena je, kako dodaje, vrištala, plakala, molila spasioce da zovu policiju. Agonija je trajala sat ipo vremena, najdužih i najtežih sat ipo vremena u životu ovih roditelja.

„Ni sam ne znam koliko sam boja promenio na licu. Pomišljao sam svašta, ali bukvalno, od toga da je ušao u vodu i udavio se, do toga da ga je neko oteo. I posle nekih sat ipo vremena, moj Stefan ide prema nama ruku pod ruku sa nekom ženom. On se, jadan, izgubio, odlutao je dobrih tri kilometra od nas, a ta žena, srećom je bila Srpkinja, videla je Stefana kako hoda sam, pomalo uplašeno. I onda su se ispričali i pronašli nas. Kad se samo setim…“, ispričao je Saša.

Još jedna potresna priča stiže iz Smedereva od mame Anice koja je prošle godine izgubila dete na plaži u Turskoj. I to na ceo dan. Taj 28. jul pamtiće do kraja svog života.

„Bili smo u turskom letovalištu Side, Janko je već upoznao teren iako ima samo tri godine. Bukvalno poslednji dan letovanja pretvorio nam se u pakao. Janko se igrao u pesku, ja sam ležala na ležaljci ispred njega, a onda je u samo jednom momentu nestao. Nema ga, prosto, nigde. A nas dvoje sami. Bolje da se ne prisećam, svaki put mi pozli. Ceo dan ga nije bilo, bukvalno, Znači od tri popodne, pa do uveče. Svi su se uključili u potragu, bila je i policija. Nigde ga nije bilo. A onda su iz hotela došli po mene i rekli mi da je Mateja u hotelskom parkiću. Sam. Igrao se, umorio, a onda i zaspao na trambolini. Teško je, teško je to opisati. Otvorite četvore oči ljudi“, poručuje ova majka.

10 minuta trajalo kao vek

Jedna Tamara dodaje da joj se slična situacija dogodila pre dve godine u Crnoj Gori.

„Samo sam se na trenutak okrenula ka sinu koji se bojao vode i sedeo na plaži, drugo starije dete mi je od onolike gužve nestalo iz vode. Taj stres i strah, najdužih 10 minuta mog pakla ne bih poželela nikom“, napisala je ova mama.

A i Tatjana je, nažalost, prošla kroz sličnu situaciju – tokom šetnje joj s eizgubila dveojčica od nepunih četiri godine.

„Isto mi se desilo u Makarskoj, šetali smo naveče i muž i ja smo pogledali u pravcu jednog hotela i gledali oko 1 minut, a kćerka od 3,5 godine je trčkala oko nas i začas nestala. Pola sata je trajao pakao i plakanje, ne daj Bože nikom“, napisala je ona.

Naučite decu šta da rade ako se izgube

Ukoliko imate decu školskog ili predškolskog uzrasta, možda ne bi bilo loše da porazgovarate sa njima na ovu temu i date im uputstva šta da rade ukoliko dođe do toga da se izgube na plaži, ulici i ne mogu da vas pronađu. Ovo je ključna stvar!

Prvo i osnovno što biste trebali da im napomenete da kada shvate da su se izgubili, ne nastavljaju u panici da se udaljavaju tražeći vas, već da ostanu na istom mestu.

Naučite pre svega svoje dete da prepozna ljude od kojih može bezbedno tražiti pomoć.

Objasnite im da se mogu obratiti zaposlenima u baru (ukoliko su se izgubili na plaži) ili zaposlenima u nekoj od prodavnica.

Oni će preduzeti dalje korake da se dete što pre vrati roditeljima, a dete će među njima biti zaštićeno i bezbedno dok po njega ne dođu tata i mama.

Objasnite im da se za pomoć mogu obratiti drugoj mami sa decom.

Možete takođe zajednički dogovoriti mesto na plaži gde ćete se naći u slučaju da se razdvojite, a ako plaža ima spasioca uputite dete da se prvo javi njemu ako se izgubi.

Autor: