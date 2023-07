DAVOR JE GINISOVAC, A SAD HOĆE DA OBORI I REKORD BRUS LIJA! Rođen je bez šake, fali mu 60 cm ruke i ima JEDAN CILJ

Za hrabrog Davora Ćajića čula je čitava Srbija, ali i region. Mladić iz Ljiga bez obzira što je rođen bez leve šake uspeo je da skupi snagu, počne da se bavi sportom i uđe u Ginisovu knjigu rekorda u jednoj od najtežih sportksih disciplina - u broju urađenih vojničkih sklekova održavajući se na jednoj ruci i jednoj nozi. Sada je rešio da ode još jedan korak dalje i da 50 godina od smrti čuvenog Brus Lija obori njegov rekord, 400 sklekova na jednoj ruci bez odmora.

- Osećam u sebi da bih mogao da uradim to. Taj unutrašnji osećaj me uvek vodi nepogrešivo, znam da bih mogao da se spremim i oborim taj rekord. Želim da uradim nešto što niko nije pomerio čitavih 50 godina. Svakodnevno vežbam, ubacio sam i nove vežbe, kada će to biti ne znam tačno, jer ce biti jedan rekord pre toga. Nisam ni svestan da imam hendikep, živim normalno, zato i znam da to može da me spreči, rekao je Davor za RINU.

Oboren Ginisov rekord mu je samo dodatan podstrek, da zapravo može da uradi baš sve što poželi. Nedostaje mu 60 centimetara leve ruke, ali to, kako i sam kaže, nikad ga nije omelo da ostvari dobar rezultat. Bavljenje sportom omogućilo mu je da živi život poput svih svojih vršnjaka. Ginisova komisija koja je stigla direktno iz Nemačke da ga oceni, nije imala dilemu, da nakon urađena 54 skleka u minuti Davora proglasi "ginisovcem", i uveri mladog Ljižanina da se njegov trud isplatio.

- I pred publikom i pred komisijom imao sam ogromnu tremu jer sam se godina unazad spremao i puno mi je značio. Svi moji prijatelji koji su mi davali podršku u mojoj nameri i savetovali da kada se budem takmičio sklekove da ne broj. Ne znajući koliko sam uradio, kasnije su mi rekli da sam uspeo stignem da u šezdeset sekundi uradim 54 skleka što je za mene bio ogroman uspeh. Komisija je moj rezultat prosledila u London, gde su potvrdili da sam oborio Ginisov rekord", priča Davor.

Do svog zacrtanog cilja stigao je neverotnom upornošću, verom u sebe i iscrpnim treninzima, verovali ili ne u svojoj spavaćoj sobi, i upravo iz nje kreće u nove pohode ka obaranju njovog rekorda to je je da svoje ime upiše još jednom svoje ime u disciplini 150 sklekova na jednom šaci za tri minuta.

