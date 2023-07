PREKO NOĆI TEMPERATURA PADA ZA ČAK 15 STEPENI: Posle superćelijskih oluja NOVI HAOS, a evo i da li je moguć još jedan UDAR SA NEBA

Superćelijske oluje prethodne sedmice opustošile su nekoliko gradova, uništile veliki deo ratarskih prinosa i što je najgore izgubljeno je više života, zbog čega su procene meteorologa izuzetno važne i u narednom periodu.

U novoj vremenskoj prognozi meteorolog Marko Čubrilo najavljuje da će "do utorka uveče biti stabilno, u ponedeljak i utorak do poslepodneva i veoma toplo, a zatim će uslediti predfrontalne, u noći ka sredi i frontalne nestabilnosti uz jak severozapadni vetar i doći će do osetnog osveženja", a slična predviđanja dao je i RHMZ. Čubrilo kaže da sredinom nedelje možemo očekivati znatno svežije vreme uz prolaznu kišu, dok će krajem sedmice biti malo toplije uz povremene pljuskove.

- Posle vrlo burnih dana, pred nam su dva dana u kojima neće biti uslova za grmljavinske pljuskove, niti jače nestabilnosti. Dominiraće polje anticiklona, a preko njega će se u ponedeljak na kratko pokrenuti strujanje veoma toplog vazduha. Maksimalne temperature sutra će biti, nad velikim delom regiona, od +34 do +38 stepeni Celzijusa - kaže Čubrilo.

Promena vremena već u utorak

U utorak veći deo dana će biti sunčan i veoma topao, posebno nad istočnim i južnim predelima, dok će se sa severozapada spuštati jači hladan front. Taj front bi u utorak krajem dana nad severozapadom i severom regiona mogao pokrenuti predfrontalne nestabilnosti.

- Hoće li se one pokrenuti i koliko će biti jake znaćemo tek u utorak pre podne, ali za sada nema indicija da se mogu očekivati serije superćelijskih oluja jer su parametri drugačiji u odnosu na protekli period. Neće biti kvazistacioniranog fronta koji će istu oblast stalno "hraniti" energijom, mlazna struja neće boraviti iznad istih predela već će se zajedno sa brzo-pokretnim, hladnim frontom premeštati - kaže Marko Čubrilo.

On naglašava i da ne tvrdi "da ih sigurno neće biti", ali apeluje na novinare da ne prenose neproverene informacije koje mogu izazvati paniku.

Upozorenje i od RHMZ: Preko noći nagli pad temperature

- U utorak (25.07.) krajem dana na severu, a u sredu (26.07.) i u ostalim krajevima nagla promena vremena uz kišu, plјuskove, grmlјavinu i pad temperature za oko 15 stepeni. U zoni grmlјavinskih razvoja očekuju se grad, kao i olujni vetar koji kratkotrajno može dostizati i udare orkanske jačine (> 28 m/s) - navodi se u upozorenju RHMZ.

Svaka oluja može biti snažna, ali...

Objašnjava da leti svaka oluja može doneti grad i na kratko veoma jak vetar i to se lako može desiti i u utorak posle podne ili u sredu, ali neće svaka biti ni blizu razorna kao one od proteklih dana.

Kako je ranije objasnio superćelijska oluja se kod nas javlja leti i uvek traži specifične uslove. Ne može nastati bilo kada i bilo gde, traži poklapanje mnogo faktora i tako će biti i ubuduće.

- Kod nas se takvi faktori ne poklapaju često i nemamo pojavu tih oluja svaka dva ili tri dana i ovo je neobično što je bilo prethodnih dana. Međutim, oko 27. jula ćemo imati malo konkretnije osveženje. Rashladiće se ne samo "prizemlje" gde smo mi, već i gornji slojevi u atmosferi i onda će energije biti manje što znači da je manja opasnost od jakih oluja. Procena modela je da smo prošle sedmice imali 3.500-4.000 džula po kilogramu, to je dostupna energija u atmosferi i ona se ne mora uvek potrošiti na isti način. Recimo, pretprošlog četvrtka se energija potrošila najviše na zrna grada, a u sada je bilo manje grada, i vetar je bio izraženiji – rekao je Marko Čubrilo.

On napominje da uvek kada energija pređe 3.500 džula po kilogramu možemo očekivati jače nevreme.

U sredu se očekuje jače osveženje uz pljuskove i jak vetar duž celog regiona, dok će posle podne na severu uslediti delimično razvedravanje.

Krajem sedmice biće toplije uz mogućnost padavina

Krajem nedelje biće umereno toplo uz vrlo sveže noći i minimalne temperature na planinama će se biti i ispod +10 stepeni Celzijusa. U sredu dnevna maksimalna temperature biće od +15 do +24 stepena Celzijusa, a zatim od +20 do +28 stepeni Celzijusa.

Početak avgusta uz pljusak

- Krajem nedelje malo toplije, ali nestabilno uz moguće pljuskove, posebno na severu regiona i uz dnevne maksimume od +26 do +31 stepen Celzijusa, što je u granicama proseka. Trenutno deluje da će početak avgusta doneti povremene pljuskove uz temperature oko proseka, bez uslova za velike vrućine – zaključuje meteorolog.

