Vesić: Radovi na izgradnji auto-puta Ruma - Šabac se privode kraju, saobraćajnica će do kraja oktobra bila puštena u saobraćaj

Radovi na izgradnji auto-puta Ruma – Šabac, dužine oko 21 km, privode se kraju kako bi saobraćajnica do kraja oktobra bila puštena u saobraćaj, najavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

- Na trasi je na oko 20 km od ukupno 21 km urađeno po 2 sloja asfalta. U toku je izrada završnog sloja asfalta i do sada je urađeno oko 2,5 km završnog sloja asfalta u celom profilu - napisao je Vesić na svom Fejsbuk profilu i dodao da na trasi ima ukupno 14 mostovskih konstrukcija, plus prilazna mostovska konstrukcija i most preko reke Save.

- Radovi na ovom mostu, dužine 1355 metara, su u završnoj fazi. Kada se ova dva mosta spoje imaćemo most ukupne dužine od 2365 m u koji je ugrađeno skoro 100.000 m3 betona, 12.560 tona armature i oko 1.300 tona kablova za prednaprezanje nosača - istakao je Vesić i dodao:

Radovi na petlji Ruma i njenoj široj zoni, što obuhvata naplatnu rampu Ruma i kružni tok za vezu sa postojećim državnim putem i budućim Fruškogorskim koridorom su najkomplikovaniji jer se izvode pod saobraćajem. Petlja se sastoji od četiri mosta koji prelaze preko postojećeg autoputa E70 sa 114 montažnih nosača, i krakova u vidu lista deteline.

- Izgradnja brze saobraćajnice Šabac – Loznica biće završena do kraja 2024. godine - naglasio je Vesić.

Fotografije radova pogledajte ovde.

