Ničić: Do kraja sledeće nedelje biće utvrđena šteta usled nevremena

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić izjavio je da će do kraja sledeće nedelje biti utvrđena šteta nastala na objektima i usevima usled nevremena koje je u subotu uveče pogodilo Zaječar i dodao da će do kraja septembra biti izgrađene nove kuće porodicama koje su ih izgubile u požaru.

Ničić je za Tanjug naveo da je nevreme koje je pogodilo Zaječar najveća prirodna nepogoda koja je zadesila taj grad posle poplava 2010. godine.

Prema njegovim rečima, nevreme je najviše pogodilo centar grada i levu obalu Crnog Timoka prema Kotlujevcu i zahvatilo sela Nikoličevo, Veliki Izvor i deo sela Vražogrnac.

- Obarana su stabla, grad je uništio gotovo sve useve. Sva sreća da nema ljudskih žrtava - rekao je Ničić.

On je naveo da je grad pronašao rešenje za tri porodice čije su kuće izgorele u požaru i da će do kraja septembra biti napravljene montažne kuće.

Rekao je i da je velika šteta naneta mnogim javnim objektima, a da su najveću pretpeli Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Gradska uprava, dodajući da nijedna škola nije oštećena.

- Formirane su dve ekipe koje treba da utvrde procenu štete, ona će do kraja nedelje biti poznata. Apelujem na ljude da osiguravaju svoju imovinu, jer ne može niko da nadoknadi štetu kao osiguravajuće društvo. To se odnosi kako na objekte, pokretnu i nepokretnu imovinu - rekao je on.

Na pitanje da li su seoski putevi pretrpeli štetu, Ničić navodi da je pre oko mesec dana bilo kiše i da je tada nastala šteta za koju je napravljen plan sanacije, ali da će zbog najnovijeg nevremena to morati da se ponovo uradi.

Dodao je i da mora da se izvrši kontrola lokacija na kojima su pali električni kablovi i poručio građanima da budu na oprezu, jer nisu identifikovana sva mesta na kojima se to dogodilo.

- Očekujem da nam izađe u susret država, izašla nam je 2010. godine, pa će verovatno i sada. Mi smo pripremili neka sredstva iz stalne budžetske rezerve kako bi obezbedili te tri porodice, dve mogu da se snađu tokom 60 dana dok ne sagradimo kuće, a ovoj jednoj porodici sa dvoje dece smo obezbedili stan preko Centra za socijalni rad - rekao je Ničić.