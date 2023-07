DRŽAVA DAJE JOŠ PARA: Osim za kuću građani dobijaju i novac za pokretanje biznisa - uslov je da ODU NA SELO

Do sada je država podelila sredstva za kupovinu preko 2.000 seoskih kuća sa okućnicom. U međuvremenu država je donela odluku da svima njima, koji su na taj način došli do "krova nad glavom" omogući da konkurišu za dodatnu pomoć, do 1.200.000 dinara, i to za pokretanje posla na selu.

Mogućnosti su dakle sledeće: Država daje oko 10.000 evra za kupovinu kuće na selu i još 1,2 miliona dinara za pokretanje posla. Uslovi za prijavu su jasni, a podaci pokazuju da je među prijavljenima do sada bilo mnogo mladih.

Ministar MIlan Krkobabić je istakao da je izuzetno bitno što je osnovna karakteristika parova ili pojedinica koji su konkurisali za kuću na selu da su mlađi od 30 godina.

- Iznenađuje to što gotovo jedna trećina njih iz grada prelaze u selo. To nismo mogli da očekujemo i mene lično to najviše raduje. Izuzetno je visok broj obrazovanih ljudi koji se prijavljuju iz najrazličitijih profesija - rekao je Krkobabić za Tanjug govoreći o pomoći države.

Kako je istakao, merama ministarstva je gotovo 6.000 ljudi naselilo seoske krajeve naše zemlje, od toga preko 2.500 dece.

- Na brz način menjamo demografsku sliku određenog mesta - naglasio je on.

Krkobabić je naveo podatak da je u Bačkom Petrovom Selu naseljeno 69 porodica, te da je u tom kraju otvoren vrtić.

- Ljudi ispod 30 godina imaju hrabrosti i želje da krenu u nešto novo, to se zove optimizam. Nema zainteresovanih za konkurs, a da su stariji od 40 godina, i ako je gornja granica za učestvovanje u konkursu 45 godina", objasnio je ministar.

Krkobabić je najavio da će u drugoj polovini tekuće godine dobitnici kuća na selu biti u prilici da konkurišu za bespovratna sredstva do 1.200.000 dinara koje će moći da iskoriste u svrhu pokretanja posla na selu.

Sagovornici ističu da je prikupljanje dokumentacije za učestvovanje na konkursu jednostavan proces, te da je moguće da bude gotov za manje od šest meseci.

Marija Gmijović iz sela Razboja kod Brusa je sa suprugom u toku prošle godine konkurisala za sredstva Ministarstva za brigu o selu.

- Suprugu i meni je trebalo oko mesec dana da prikupimo celokupnu dokumentaciju. Od tenutka kada smo konkurisali prošla su tri do četiri meseca dok nam nisu odobrena sredstva za kupovinu seoske kuće. Imali smo veliku pomoć lokalne samouprave - istakla je Gmijovićeva.

Uslovi za prijavu za kuću na selu

Nekoliko je uslova koje mladi koji žele pomoć države i subvenciju za kuću na selu moraju da ispune:

da podnosilac prijave nema više od 45 godina

da je državljanin Srbije

da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije

da nije vlasnik ili suvlasnik nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta i da istu nisu otuđili ili poklonili u prethodnih 5 godina

Takođe, od podnosioca prijave očekuje se da sa prodavaocem nepokretnosti nije u krvnom srodstvu; da nije u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti i da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih obaveza prema državi.

Sve ove uslove moraju da ispune oba supružnika.

Pored obaveznih uslova, podnosioci prijave moraju da ispune i samo jedan od sledećih uslova koji se odnose na to da se na selu živi samostalno u zakupljenoj kući ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima porodice, zatim da živi u gradskoj sredini u zakupljenoj nepokretnosti samostalno ili sa porodicom i da ima nameru da živi na selu.

Zanimanje je takođe važno za ostvarivanje ovog uslova, pa je tako potrebno posedovati formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine ili da da je prosvetni radnik ili zanatlija. A druga mogućnost je da podnosilac zahteva obavlja poslove čija je priroda takva da mogu da ih rade od kuće na selu.

Kriterijumi za kuće

Kuće koje podležu programima Ministarstva za brigu o selu takođe moraju da prođu određene kriterijume. Seoska kuća mora da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga (zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza itd.).

Naravno, prvenstveno mora da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje.

Takođe je bitno da je upisana u katastar na ime prodavca, i da je nepokretnost, kao i svi prateći objekti, izgrađena u skladu sa propisima. Poslednji uslov je da joj je cena u granicama tržišne vrednosti i da kuća i pomoćni objekti nisu predmet sudskog spora.

Obavezna dokumenta koje morate da dostavite u prijavi, kao i sam obrazac prijave se mogu pronaći u dokumentu Programa objavljenom na sajtu resornog ministarstva za brigu o selu.

