DANAS SE OČEKUJU EKSTREMNE VRUĆINE, A UVEČE.... Stiže SUPERĆELIJSKA OLUJA - Pripremite se za rolerkoster od dana!

U utorak ekstremna vrućina u centralnoj i južnoj Srbiji uz temperaturu ponegde do 44°C. Na severu Vojvodine manja vrućina za 10.-ak stepeni.

U toku dana sunčani periodi uz umerenu oblačnost koja dolazi sa severozapada. Krajem dana i u noći ka sredi se očekuje osveženje na severu Srbije uz lokalne pljuskove. Vetar pre podne slab do umeren južni, a popodne na severu Srbije zapadni, a na jugu umeren do pojačan jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 19°C do 26°C, a maksimalna od 34°C na severu do 44°C na jugu Srbije. Uveče su mogući pljuskovi na severu i zapadu Srbije. Temperatura u 22h od 22°C do 32°C.

Beograd: U utorak jaka vrućina uz sunčane periode i umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 26°C, a maksimalna do 38°C. Uveče su mogući pljuskovi. Temperatura u 22h 30°C i u padu tokom noći.

Niš: U utorak sunčano i ekstremna vrućina. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 23°C, a maksimalna do 43°C.

Užički region: U utorak jaka vrućina uz sunčane periode uz umerenu oblačnost. U noći ka sredi se očekuje osveženje uz lokalne pljuskove. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 19°C do 22°C, a maksimalna od 38°C do 40°C. Na Zlatiboru i Tari veoma toplo, do 34°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U utorak jaka vrućina uz sunčane periode i umerenu oblačnost koja dolazi sa severozapada. Krajem dana i u noći ka sredi se očekuje osveženje uz lokalne pljuskove. Vetar pre podne slab do umeren južni, a popodne umeren jugozapadni i zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 22°C do 26°C, a maksimalna od 34°C na severu Vojvodine do 40°C na jugu Banata. Uveče su mogući pljuskovi koji dolaze sa zapada. Temperatura u 22h od 22°C do 28°C.Novi Sad: U utorak jaka vrućina uz sunčane periode i umerenu oblačnost. U noći ka sredi osveženje uz pljuskove. Vetar umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 24°C, a maksimalna do 37°C. Uveče su mogući pljuskovi. Temperatura u 22h 24°C.

Subotica: U utorak vrućina uz sunčane periode i umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, krajem dana pojačan severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 23°C, a maksimalna do 34°C. Uveče su mogući pljuskovi. Temperatura u 22h 22°C.

Vreme narednih dana: U sredu osveženje sa kišom i pljuskovima u svim krajevima. Moguće su lokalne nepogode sa gradom i olujnim vetrom na jugu i istoku Srbije. Vetar umeren severozapadni. Pritisak ispod normale i u porastu. Jutarnja temperatura od 18°C do 26°C, a maksimalna od 24°C na severu Srbije do 36°C na krajnjem jugu. Uveče samo na jugu kiša koja prestaje. Temperatura u 22h od 15°C do 19°C.

U četvrtak sveže jutro i prijatno vreme tokom dana uz duže sunčane periode. U petak i subotu ponovo sve toplije i vrućina u subotu.

Autor: