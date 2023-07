EVO ŠTA ZNAČE DVE CRNE LINIJE NA NEBU! Pojavljuju se pre oluje - U Americi najavljuju tornado, a šta donose kada se pojave nad Srbijom (FOTO)

Nakon što su Srbiju i region pogodile serije snažnih oluja, nezapamćenih na ovom području, građani sa strahom gledaju u nebo i pojavu superćelijskih oblaka zlokobnog izgleda.

Jedan korisnik Tvitera podelio je na ovoj društvenom mreži informaciju da u Americi, tačnije na Floridi, kada vide na nebu dve crne linije, to je siguran znak da se bliži orkanski vetar ili tornado. To isto smo imali prilike da vidimo i u Srbiji prethodnih dana.

Crne linije koje najavljuju haos

"Kaže mi kum koji živi na Floridi da kad god primetimo dve crne linije na nebu da očekujemo orkanske vetrove/tornada. Oni su iskusniji od nas jer je njima to normalna pojava. Nažalost, sada mi učimo kroz praksu....", navodi se između ostalog u tvitu objavljenom 22. jula, dana kada je Srbiju ponovo pogodila snažna oluja, piše "Blic".

Meteorolog Marko Čubrilo na pitanje da li je tačna ova tvrdnja kaže: "Da, ima logike".

Međutim, situacija je ipak malo složenija i, kako je objasnio "linije najavljuju vetar i oluju, ali od mnogo drugih faktora zavisi jačina te oluje i vetra, i nisu uvek linije na nebu najava super oluja i tornada, a i kod nas nema tornada".

- Čovek je u pravu. Na fotografijama je prikazana linija koja označava početak jakog vetra. To što se vidi nisko ispod tamnih i sivih oblaka, lučno, je linija nailaska jakog vetra. Linija samo najavljuje jak vetar, ali ne podrazumeva uvek tornado. Ne znači da će vetar biti destruktivan, već da nailazi front i jak vetar. Koliko će zaista vetar biti jak zavisi od slučaja do slučaja, nije uvek pravilo da bude toliko jako snažan, pogotovo što mi nismo imali tornada. Ovo što smo imali prethodnih dana nema veze sa tornadom – objašnjava Marko Čubrilo.

Tornada nema u zoni jakog vetra

Naglašava da je tornado nešto sasvim drugo i da ne može da se poredi sa vetrom koji je u Srbiju donela superćelijska oluja prošle i pre dve sedmice. Inače, tornado se ne javlja u zoni u kojoj je već jak vetar, kao što je bio slučaj kod Novog Sada.

- Javlja se pre toga, dok je još toplo, dok još nije počeo glavni vetar. To je druga priča potpuno i do sada nismo imali tornado u ovim situacijama. Dešavala su se pijavice, mala tornada, a tornada se kategorizuju po snazi vrtložnog vetra. Skala ide od 1 do 5. Prva dva na skali su relativno slaba i oni se dešavaju kod nas u Evropi i nisu ni tako retki, a 3, 4 i 5 mogu biti destruktivni i oni se kod nas nisu javljali – kaže meteorolog.

Najjače zabeleženi tornado je bio jako davno iznad Osjeka, jačine 3 ili 4. Čubrilo kaže da to što vidimo ponekad kod nas i u regionu nisu razorna tornada koja se dešavaju u Americi.

Mešamo vetrove i oluje, jačine i trajanja

- Ljudi često pobrkaju tornada i uragane, a oni nemaju veze jedno sa drugim i to stvara problem. Uragan je nešto što nastaje iznad mora, ne može uopšte da nastane iznad kopna. Caka je što kod nas vetrovi mogu imati uragansku snagu, ali nisu uragani. Recimo, vetar koji je duvao sada u Novom Sadu imao je najjaču brzinu kategorije 3 do 4 na skali za uragane, ali je trajao 15 minuta. Uraganov vetar traje četiri i pet dana neprekidno. To je suštinska razlika, ne samo u snazi, već i u dužini trajanja. Kod nas je to udar vetra koji ne traje dugo, a kod pravog jakog uragana to traje nekoliko dana neprekidno te snage iz istog pravca, a onda isto te snage iz suprotnog pravca. Uragan je isto što i orkan. Amerikanci kažu uragan, Evropljani uragan ili orkan, a reč je izvučena od karipske reči hurikano ili morski đavo – objašnjava Čubrilo.

Prema aktuelnoj prognozi vremena, sutra će u Srbiji biti izuzetno toplo vreme, a onda, u utorak uveče, sledi nagli pad temperature.