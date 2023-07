'NE POSTOJI UV ZAŠTITA ZA NAJTOPLIJI DEO DANA'! Dermatolog za Pink o ŠTETNOSTI SUNČANJA: Evo kakav savet ima za ljude koji imaju ALERGIJU NA SUNCE

Dermatolog i direktor Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti Aleksandar Adamović kaže da je ranije bio slučaj da se deca izlažu previše suncu zbog važnosti D vitamina, međutim, to sada uopšte nije preporučljivo, kako zbog temperatura, tako i zbog štetnosti koja je iz godine u godinu sve veća.

- Mi volimod a pocrnimo, i tražimo koži da nas štiti od većeg broja talasa radijacije, i tako tamnimo. Možemo se mazati kremama u svakom delu dana, ali u tom srednjem delu dana ne postoji ta UV zaštita koja bi nas sačuvala. To je period od 11 do 17 sati - rekao je on, dodajući da je i ozonski omotač optećen, te C zraci dolaze do nekih delova Zemlje.

Kako kaže, čovek na sve stvari koje ga okružćuju može biti alergičan, a među njima je i Sunce. TIm kjudima, kaže on, ne bi bilo preporučljivo da se sunčaju, niti da letuju uopšte.

Kada me pitaju, šta da rade, ja kažem: "Nemojte ići na more" - priča on, navodeći da se ljudima koji imap žele da idu 15 do 20 dana ranije, daje terapija.

Kako kaže dermatolog, najbolje je ipak, ne izlagati se suncu.

- Bar sat vremena pre izlaganja suncu, treba mazati kreme sa zaštitnim faktorom - zaključio je on.

