PORAŽAVAJUĆI REZULTATI! PEDIJATAR OTKRIO STRAVIČNU ISTINU O SRPSKOJ DECI - Klinci se opijaju već sa osam godina, ugrožavaju bubrege i jetru, ali i OVO!

Pojedini klinci uzrasta od osam i devet godina kupuju sajdere, iako je zakonom prodaja alkohola zabranjena maloletnicima, dok nešto stariji energetska pića mešaju sa votkom!

Nedavno je na društvenoj mreži Instagram osvanula objava koja je uznemirila pojedine korisnike mreža, ali i roditelje.

- Deca od osam, devet i deset godina u pripitom stanju piju sajder na pijaci na Banovom Brdu, na pitanje gde su ga kupili kažu u jednoj obližnoj prodavnici. Na pitanje da li im je neko tražio ličnu kartu, odgovorili su da nije i da im nikad ne traže. Sramota je što stariji nemaju odgovornost i deci pridaju alkohol i cigarete - upozorila je jedna sugrađanka u grupi "Moj_beo_grad_".

Da klinci ovog uzrasta u Srbiji uveliko konzumiraju alkoholna pića za Kurir potvrđuje i pedijatar dr Saša Milićević.

- To što oni rade može biti štetno po zdravlje, može da im optereti jetru alkohol, može da poremeti takođe i njihov mentalni status. Ukoliko koriste alkohol mora strogo da se vodi računa. Nažalost, vidim da to deca jako često rade. Postoje i bezalkoholni napici, ali to deci nije mera, koriste i elektronske cigarete i snus - upozorava dr Milićević.

Brojka

92 % mladih do 18 godine je probalo alkohol (istraživanje jedne bolnice iz 2019. godine)

On kaže da se klinci na različite načine dovijaju da dođu do alkohola, te da često oni čak i zamole neke starije osobe da to učine za njih.

- Alkohol može da im poremeti i koncentraciju, ali i organe za izbacivanje - bubrege. Svi ti preparati metabolišu se kroz jetru, jetra je organ koji pravi detoksikaciju. Opasno je da deca u tom uzrastu koriste alkohol. Klinci sve to vide na društvenim mrežama, a nisu ni svesni opasnosti. To što vide i rade njih ohrabri - napominje sagovornik Kurira.

Autor: