KUĆA ZA 13.500 EVRA U ADI, ALI IMA CAKA: Kupac može da prođe još jeftinije ako uradi OVO!

Na društvenim mrežama pojavio se oglas u kom se kuća od 116 kvadrata u Adi, 15 kilometara od Sente, sa pomoćnim objektima u koje spadaju šupa, boks za psa, kokosinjac na placu od 696 kvadrata.prodaje za 13.500 evra, a gazda je spreman i da spusti cenu.

Naime on je u oglasu objasnio da u lući niko ne živi, i da je struja je odjavljena, i dodaje da je voda je priključena na lokalni vodovod.

On je napomenuuo i da bi cena kuće mogla da se spusti za 1000 evra ako će kupac sam da vrati i priključi struju, ukoliko će on sam to da uradi onda cena ostaje 13.500 evra.

Prodavac napominje da se kuća prodaje na kredit ili za keš i da ne daju preko konkursa jer je Ada opština, a na konkursu se prodaju samo kuće u selima koja pripadaju opštini, ali i ne i u samoj opštini.

Ada je inače mesto koje ima svoje bazene, osnovnu, srednju školu, nalazi se na obali reke Tise. Ima oko 10.000 stanovnika.

