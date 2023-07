BRAČNI PAR IZ SRBIJE DOŽIVEO ŠOK NA PLAŽI U GRČKOJ: Žena uzela iz torbe da pojede kolač, pa joj preselo

Turisti iz Srbije ove sezone imaju veliki broj primedbi na usluge u Grčkoj na plažama, pojedini se žale na cene ležaljki, pojedini što im je zabranjeno da prže hrane u smeštaju, a pojedini se žale i na to što je na plaži zabranjeno da se jede!

Naime, jedan par iz Srbije boravio je na godišnjem odmoru u Grčkoj, a doživeli su jednu neprijatnost na plaži.

- Stigli smo u Toroni, odemo na plažu, pitamo koliko koštaju ležaljke, a mlada Grkinja kaze 50 evra za dve ležaljke i suncobran, ležaljke se ne naplaćuju ali morate da konzumirate piće do 50 evra - počela je svoju ispovest jedna žena u grupi "Live from Greece" i dodala:

Kažem mužu da bežimo odavde, a najiskrenije plaža i nije bila nešto ekstra, tako da pitali smo pored i tamo je koštalo 20 evra.

Ona i suprug su se smestili, ona je uzela iz torbe da pojede jedan kukis kolač.

- Dođe mali Grk oko 17 godina i on meni kaže da nije dozvoljeno na plaži da jedem bilo šta, ja sam se naravno inervirala i rekla mužu koji priča savršeno Grčki i on se baš iznervirao i svašta je rekao malom Grku, da to nije u redu što sam pojela samo jedan kolač, a platili smo piće u roku dva sata 25 evra - napisala je ona.

Kako je navela dečko je počeo da se izvinjava, ali da mu gazda restorana i plaže nalaže da tako postupa.

- Mnogo sam se iznervirala iskreno, radila sam u Grčkoj godinama u sezoni i nikad mi se nije dogodilo ovakvo ponašanje, šta mislite dali je ovo normalno? - upitala se ona.

Jedna korisnica navela je da su ona i njen supurg upravo zbog toga kupili dve stolice i suncobran.

- Više se plate ležaljke nego smeštaj, majko milo! - navodi se u jednom od komentara.

