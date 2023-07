Danas jače zahlađenje, temperatura u osetnijem padu: Biće uslova za grmljavinske oluje

Duvaće jak severozapadni vetar.

U severnim, centralnim i zapadnim predelima Srbije u sredu promenljivo oblačno i osetno svežije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, dok se na jugu i istoku i dalje očekuje veoma toplo, pre podne i sunčano, ali i u tim predelima očekuje se pogorošanje vremena u drugom delu dana.

Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, orkanskim vetrom i obilnim pljuskovima.

Minimalna jutarnja temperatura od 17 do 21 stepen, maksimalna dnevna od 22 stepena u zapadnim do 28, u centralnim predelima i do 30 stepeni u istočnim predelima Srbije, a na jugu i jugoistoku Srbije do 34.

U Beogradu u sredu promenljovo oblačno i osetno svežije sa kišom i pljuskvovima i grmljavinom, a ujutro ili pre podne biće uslova i za nepogode.

Jutarnja temperatura 20, maksmalna dnevna 24 stepena.

