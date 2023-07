KATARINA (15) NESTALA U ČIKAGU! Svaki trag joj se izgubio pre 16 dana (VIDEO)

Devojčica Katarina Stambolić (15) nestala je u Čikagu pre 16 dana.

Kako piše Snbc13, Katarina je poslednji put viđena u ponedeljak, 10. jula.

Postoji mogućnost da se u ovom trenutku nalazi u Ouk Lonu ili Čikagu, u državi Ilinois. Devojčica ima braon kosu i oči, visoka je oko 1 m i 58 cm i teška oko 45 kilograma.

Informacija o njenom nestanku objavio je Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu decu.

Pozivaju se svi koji imaju neke informacije o devojčici da se jave na 1-800-843-5678 ili 1-708-386-3800.

#MISSING!

15-year-old Katarina Stambolic was last seen on July 10, 2023. She may be in the Oak Lawn or #Chicago, IL area.



Please call 1-800-843-5678 or @VOPpolice at 1-708-386-3800 if you have information. @nbcchicago @ABC7Chicago @WGNNews @cbschicago @fox32news pic.twitter.com/EM2PzW87wN