DRAMA NA LETU BEOGRAD - LONDON! Pozlilo putniku, hitno se oglasila Er Srbija!

Let Er Srbije JU380 iz Beograda do Londona, preusmeren je na aerodrom u Pragu, nakon što je jednom putniku pozlilo tokom leta, saopštila je kompanija.

Kako se navodi u saopštenju, posada je odmah pokušala da pruži prvu pomoć putniku, u skladu sa svim procedurama koje se primenjuju u takvim situacijama.

- Avion je na aerodromu dočekala ekipa hitne pomoći. S obzirom na trajanje obaveznog postupka u takvim situacijama, isteklo je radno vreme posade. Kompanija je u međuvremenu obezbedila novu posadu koja je stigla u Prag i let JU380 biće uskoro nastavljen ka Londonu. Povratni let JU381 iz Londona do Beograda biće realizovan u kasnijim večernjim časovima - ističe se u saopštenju.

Kako se dodaje, nadležne službe preduzimaju sve što je u njihovoj moći da pomognu putnicima koji su zbog kašnjenja propustili svoje konekcije i da ih preusmere na alternativne letove ili da za njih obezbede hotelski smeštaj, ukoliko je potrebno.

Autor: