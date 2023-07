NEVEROVATNA PRIČA - I TO NA VELIKOG SVECA! Srbin izgubio BURMU u moru, a onda... RAZVOJ DOGAĐAJA ZA ŠOK I NEVERICU: Devojčica se zove Anja, baš kao... (FOTO)

Čovek je izgubio burmu na moru u Grčkoj i nije ni slutio da će ikada biti pronađena. Međutim desilo se čudo i to na veliki praznik, na zaštitnika braka - Svetog Prokopija, zahvaljujući maloj Anji iz Beograda.

Bračni par otišao je na odmor u Grčku ne sluteći da će im jedan događaj pokvariti odmor, međutim, ubrzo je ovo postalo leto koje će pamtiti do kraja života. I to u pozitivnom smislu.

Marina je objavila u grupi na Fejsbuku da je njen suprug izgubio burmu u vodi, a njoj su potonule sve nade da će ona ikada biti nađena, ali pošto nije imala šta da izgubi odlučila je da potraži pomoć u grupi Grčka info.

- Suprug je izgubio burmu na plaži Livrohio Sitonija, u vodi, pored vodenog parka sa desne strane ako se gleda sa plaže- znam da je nemoguće, ali ako je neko slučajno pronađe, sledi nagrada! Hvala unapred! - objavila je Marina u grupi, ne preterano optimistična da će potraga za burmom biti uspešna.

Kada su shvatili da je suprugu spala burma sa prsta bacili su se u potragu i ronili više od dva sata, ali nažalost bezuspešno. Prsten nisu pronašli.

Potraga je izgledala kao traženje igle u plastu sena i nakon dvočasovnog ronjenja odustali su. Međutim, očigledno je tračak nade u Marininom srcu ipak postojao, te je napisala pomenutu objavu.

Nije ni slutila da će dobiti poruku sa fotografijom burme, ili, bar ne tako brzo. Marininoj sreći nije bilo kraja.

- Poslali su mi objavu u inboks, sve se poklapalo, i mesto i izgled burme, samo sam čekala da potvrdi da je naša. Napisala sam joj poruku šta naša ima ugravirano - moje ime i datum venčanja. Nisam smela pre vremena da se radujem, a onda je žena potvrdila da jeste naša. Uh, naježila sam se i suze su mi krenule, i jesam i nisam verovala da ćemo je pronaći, ipak je to more - kaže Marina.

Ono što ovu priču čini još neverovatnijom jesu zanimljivosti koje nam po ko zna koji put dokazuju da u životu ništa nije slučajno.

Naime, burmu je na grčkoj plaži pronašla Srpkinja, devojčica Anja koja nosi isto ime kao i Marinina ćerka, a da stvar bude još neverovatnija, pronađena je na Svetog Prokopija, zaštitnika braka.

- Da je tog dana svetac nisam ni znala, a pogotovo da je zaštitnik braka. Nismo venčani u crkvi, ali je muž prokomentarisao kad je izgubio burmu "Sad moramo u crkvi da se venčamo ", a pošto smo je pronašli, crkveno venčanje pada u vodu - šalim se - našalila se Marina dok je pokušavala da prenese njihovu reakciju tog dana.

Ona je sutradan osetila potrebu da sa članovima grupe koji su se trudili da im pomognu u potrazi podeli svoju radost i da se zahvali svima koji su dali bilo kakav trag.

- Burma je pukom srećom pronađena, od strane naših poštenih, divnih ljudi, tačnije devojčice iz Beograda po imenu Anja, koja se slučajno zove kao i moja cerka. Prilikom primopredaje, saznajemo da je juče bio svetac- Sveti Prokopije- zaštitnik braka, a takođe je bilo i tačno mesec dana do naše godišnjice braka. Da li je sve slučajnost, da li test, znak, šta god, ali jedno je sigurno, a to je da je burma došla u prave ruke, ruke deteta čistog srca, ali i roditelja koji su to isto dete vaspitali u ovo ludo vreme pohlepe i nemorala i negovanja pogrešnih vrednosti - podelila je svoju sreću i zahvalnost u grupi.

Ispod objave nizali su se komentari pohvale, a ni zahvalnost Anjine mame nije izostala.

- Hvala vama na divnoj objavi i nagradi za Anju. Ostaće joj uspomena na najvredniji morski ulov, u sentimentalnom smislu. Burma je našla put do svoj vlasnika - bile su reči devojčicine majke upućene Marini i njenom suprugu.

U avgustu će biti sedam godina kako su Marina i njen suprug u braku, tačnije 21. 8. a burma je nađena tačno mesec dana pre godišnjice - 21.7. Da li je ovo još jedna slučajnost, sudbina ili test, kao što se i sama Marina zapitala.

Autor: