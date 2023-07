U OVIM DELOVIMA SRBIJE I DANAS MOGUĆA KIŠA: RHMZ najavio i olujne udare vetra!

U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno, sveže i uglavnom suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo na jugu i istoku tokom jutra i prepodneva moguća je kratkotrajna kiša. Severozapadni vetar biće umeren do jak, na istoku povremeno sa udarima olujne jačine, a oslabiće krajem dana.

Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.

I u Beogradu se sutra ujutro i pre podne očekuje umereno do potpuno oblačno i suvo vreme. Duvaće umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 24 stepena.

Prolazna kiša

"Oblačnost sa prolaznom kišom sa jugozapada Srbije premeštaće se dalјe ka jugu i jugoistoku. U većem delu Vojvodine, Beograda, a delom i u istočnoj Srbiji pretežno sunčano. U toku dana u Timočkoj Krajini, ali u oblasti Homolјskih planinama duvaće jak severozapadni vetar sa udarima olujne jačine", stoji u najavi RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U istočnoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog vetra, a to znači da je vreme potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U petak nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije nego u četvrtak. Po Vojvodini će biti slabo izražene prolazne oblačnosti. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak oko normale. Jutarnja temperatura od 9°C do 15°C, a maksimalna od 28°C do 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 23°C.

U subotu i nedelju sunčano i sve toplije uz vrućinu. U nedelju krajem dana su mogući lokalni pljuskovi na severu Srbije. U ponedeljak malo niža i prijatnija temperatura, ispod 30°C uz moguće kratkotrajne lokalne pljuskove.

