KOLIKO STAVITI U KOVERTU? Srbi imaju glavobolju kad krenu na svadbu: 'Daj 100 evra, ne brukaj se'

Na društvenoj mreži Redit, Srbin je postavio pitanje u vezi prikladnog poklona za svadbu, objašnjavajući da je svadba na koju ide "nebitna", te da kovertu i novac ne bi nosio. Ali ga interesuje koji je minimum što se poklona tiče. Svojim pitanjem pokrenuo je lavinu komentara onih koji su pisali šta je ispravno.

Pošto nisam nešto išao na svadbe, nemam predstavu šta pokloniti u ovakvoj situaciji. Ne bih se puno trošio iz razloga sto nismo nešto bliski sa njima, niti bismo ostajali duže od par sati, ali ne znam koji je minimum sto se poklona tiče.

Iz tog razloga nekako mislim da novac ispada iz priče, pa mi treba vaša pomoć, šta kupiti, a da je u vrednosti maksimalno nekih pet hiljada na primer" stoji u njegovoj objavi.

"Ne brukaj se, stavi 100 evra"

Mnogi su se iznenadili na njegovu ideju da kupuje poklon, te ga savetovali da je najbolje i po njega i po mladence, da prosto stavi barem 50 evra.

"Stavi 50 evra u kovertu i to je to, ko još kupuje poklone. Mada ako je nebitna svadba, onda nemoj ni da ideš. Oni plaćaju od 20 do 30 evra vaše prisustvo tamo, pa ili platite svoje mesto (50e) ili nemojte drugi put da idete kad vas tako neko pozove", glasio je jedan komentar.

Na ovaj komentar nadovezao se muškarac koji je zakazao svadbu, te iz prve ruke napisao da su na nekim lokacijama sa 32 evra mesta skočila na 40 evra. A onda se ubacio i mladić iz Beograda, te napisao da u ovom gradu 50 evra više ne pokriva ni stolicu, a kamoli sve drugo. Zbog toga, neki su pisali:

"50 evra u kovertu? Bezveze se brukaju, Bez 100 evra ne", "Po meni je neki minimum da daš onoliko novaca koliko košta mesto gde si pozvan. Ako ti je to previše, nemoj ići na svadbu i to je to", "Kakvi pokloni, tutni im kintu u kovertu, pa nek kupe šta vole", "100 evra (50 evra po čoveku) je minimum minimuma", "Pre par godina bih ti rekao 50 evra i to je to. Međutim sada je sve daleko poskupelo pa mislim da je za dve osobe 100 evra optimum" bili su neki od komentara.

Ipak, jedan je napisao kako da koverta izgleda bogato, pre samog otvaranja, pa nasmejao mnoge.

"Usitni 50 evra po 10 i 20 dinara da izgleda bogato koverta, bićeš im glavni na celoj svadbi", našalio se on.

