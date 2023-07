DEČAKA IZ SRBIJE IZUJEDALE MEDUZE U HERCEG NOVOM: Zabrinjavajuća situacija - Nadležni nemaju adekvatnu PRVU POMOĆ: Nije HRIŠĆANSKI!

Kako jedan prijatan odmor na letovanju za tili čas može da preraste u bolnu dramu svedoči još jedan slučaj sa crnogorskog primorja o kome je Kurir izvestio čitalac Đorđe M. iz Herceg Novog.

On se, kako je naveo u pismu, obratio zbog događaja koji je juče bio na plaži bivšeg hotela "Boka", poznatoj i kao plaža "Bijela vila", u Herceg Novom.

- U sredu 26. jula nešto iza 18 sati jedan dečko je pred mojim očima stavio masku za ronjenje na glavu i praćakao se u plićaku te plaže namijenjene deci. Nakon 10 do 15 minuta sam primetio da dečak na leđima kraj desnog pazuha ima oveću crvenu mrlju. Zapitao sam njegovu majku šta mu se desilo - "ujed insekta" reče mi ta žena. Posumnjao sam u dijagnozu i pozvao dečka da to pogledam... - započinje Đorđe u dopisu i nastavlja:

- Imao sam šta videti - dečak je imao na leđima masivne opekotine od meduze!

Kaže da je to odmah rekao roditeljima dečeka i uputio ih da pođu do zakupca/čuvara plaže koji ima sanitetski materijal.

- Vratili su se pokunjeni - protiv opekotine od meduze nije imao ništa... Petočlana porodica turista iz Srbije (otac, majka, dva sina i ćerka) se spakovala i otišla da sinu nabavi sredstvo protiv opekotina - navodi Đorđe.

On, međutim, naglašava da se i pre desetak dana se na istom mestu dogodila ista stvar jednom dečku koji nije imao ni tri godine:

- Njegova majka je zbunjeno gledala u njegov članak levog stopala dok joj ja nisam ukazao još i na opekotine na grudima i bedru te noge - dečko je imao susret u istom plićaku sa meduzom.

Đorđe dodaje da se pre nekoliko sedmica kupao na plaži "Žalo" kraj Gradskog pristaništa u Herceg Novom, kada je pored sebe ugledao nešto šta mu je ličilo na trulu breskvu. Uhvatio je to rukom da baci daleko od sebe.

- Neprijatno sam se iznenadio kada sam ustanovio da je to - meduza! Malo me ispeckala po prstima, ništa naročito. Isekao sam plastičnu flašu, njom uhvatio meduzu i odstranio je sa plaže. Pokazao sam je i turistima i opomenuo da se paze - navodi on.

Ali ni tu nije kraj njegovim susretima s morskim žaruljama:

- Jedna zgodna crnka mi je pokazala da je kraj velike stene na plaži još jedna meduza u moru. Ta je bila bitno veća od prve - jedva je stala u flašu od 1,5 litra. Narednog dana mi je jedan dečko (Rus ili Ukrajinac) pokazao još jednu meduzu u plićaku plaže. I nju sam odstranio. Personal plaže "Žalo" će to sigurno potvrditi.

Đorđe je, kaže, zabrinut što nadležni na opasnost o meduzima ne obaveštaju turiste adekvatno, iako donekle razume potrebu da se ne diže panika i ne naudi ugostiteljstvu.

- Ali, da se ama baš ništa ne preduzima da se turistima - pogotovo deci, ukaže pomoć kada zadobiju opekotine, to je za mene - nehrišćanski! - izričit je Đorđe.

Poznato mu je, kaže, da zakupci plaža u Španiji moraju da u koferu sa prvom pomoći imaju i sprej sa penom za brijanje.

- Meduza opeče sa svojom otrovnom kiselinom, a pena za brijanje koja je hemijski bazična to neutrališe. I soda bikarbona to može da neutrališe, sirće takođe. Oblog tople vode od 45°C tu takođe pomaže. Lekari bi morali znati šta sve može da neutrališe, a odgovorni za plaže bi morali propisati da zakupci plaže moraju u svom koferčetu za prvu pomoć imati neko propisano sredstvo protiv opekotina meduze. Kutija sode bikarbone, pena za brijanje ili flašica sirćeta stvarno nisu neki veliki izdatak! - zaključuje Đorđe Matković.

