U AVGUSTU NAS OČEKUJU DRASTIČNE PROMENE VREMENA! Meteorolog Ristić objavio detaljnu prognozu: Da li će biti GRADA I GRMLJAVINE?

Afrički anticiklon se vratio u Saharu i sa njim se ponovo družimo sredinom avgusta, započinje svoju objavu na Fejsbuk profilu meteorolog Ivan Ristić u novoj vremenskoj prognozi za mesec avgust.

Najveći uticaj na vremenske prilike u narednom periodu imaće ponovo Azorski anticiklon, odnosno polje visokog pritiska iznad Atlantskog okeana, sa centrom iznad Azorskih ostrva, koja se nalaze zapadno od Španije i Portugalije.

- Talasi svežeg i vlažnog atlantskog vazduha kretaće se po obodu ovog anticiklona preko zapadne i srednje Evrope dalje na istok, izazivajući prolazna naoblačenja, osveženje, kišu, pljuskove, ali i lokalne nepogode praćene grmljavinom i gradom - naveo je meteorolog Ristić.

Narednih dana kraća stabilizacija vremena vraća se leto sve više sunca uz postepeni porast temperatura.

Najsvežije jutro biće sutra u petak, 28. jula sa najnižom temperaturom od 10°C do 15°C dok će maksimalna biti u intervalu od 28 do 30°C. Za predstojeći vikend pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 29°C do 34°C, stoji u prognozi.

U nedelju krajem dana na severu i zapadu zemlje naoblačenje sa pljuskovima kiše grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom.

- Tokom sledeće nedelje smena sunca i oblaka koji će donositi pljuskove kiše, grmljavinu ponegde i nepogode praćene gradom, više kiše ali i niže temperature u drugoj polovini naredne nedelje kada će najviša dnevna temperatura biti od 24°C do 29°C - zaključio je meteorolog Ristić u objavi na svom Fejsbuk profilu.

