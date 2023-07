SPREMITE SE! Ova infekcija može postati globalna pretnja, stopa smrtnosti i do 60 odsto!

Nova gljivična infekcija kandida auris mogla bi da postane globalna pretnja po javno zdravlje i može da izazove teške bolesti krvotoka, rane i respiratorne infekcije, navodi američka agencija Asošiejted pres (AP).

Opasna i retka infekcija je prvi put u SAD identifikovana u državi Njujork 2016. godine, a istraživačke laboratorije su kasnije otkrile da je gljiva prisutna u toj zemlji barem od 2013. godine, piše AP.

Stopa smrtnosti je procenjena na 30 do 60 odsto, a poseban rizik predstavlja po ljude koji već imaju ozbiljne zdravstvene probleme.

Prošle godine, najviše slučajeva je pronađeno u Nevadi i Kaliforniji, ali gljivična infekcija je identifikovana kod pacijenata u 29 saveznih država. Jedna od teorija za iznenadnu eksploziju ove gljivične infekcije optužuje klimatske promene. tvrdi američka agencija.

„Ljudi i drugi sisari imaju topliju telesnu temperaturu nego što to većina gljivičnih infekcija može da toleriše, tako da su istorijski bili zaštićeni od većine infekcije.Međutim, rastuće temperature mogu da omoguće gljivicama da razviju toleranciju na toplije sredine, što vremenom može da dovede do toga da ljudi izgube otpornost. Neki istraživački smatraju da se to već dešava sa infekcijom kandida auris“, navodi AP.

Prema navodima te agencije, patogen se spontano pojavio pre 14 godina na tri kontinenta, u Venecueli, Indiji i Južnoj Africi.

Stručnjak za gljivične bolesti Arturo Kazadeval, mikrobiolog, imunolog i profesor na Univerzitetu Džons Hopkins, rekao je da je ovo zbunjujuće, jer su klime na ovim mestima prilično različite.

- Imamo ogromnu zaštitu od gljivica zbog naše telesne temperature. Međutim, ako svet postane topliji i gljivice počnu da se prilagođavaju višim temperaturama, neke će dostići ono što ja zovem temperaturna barijera“, rekao je Kazadeval.

U SAD je prošle godine bilo 2.377 potvrđenih kliničkih slučajeva, što je povećanje od preko 1.200 odsto od 2017. godine, ali kandida auris postaje globalni problem, piše AP.

U Evropi je prošlogodišnje istraživanje pokazalo da se broj slučajeva skoro udvostručio između 2020. i 2021. godine.

Stručnjaci napominju da, iako su skrining i nadzor infekcije poboljšani, broj slučajeva koji vrtoglavo raste odražava istinski porast.

Luis Ostrocki, profesor Medicinske škole na Uthelt Hjuston, smatra da je kandida auris „neka vrsta scenarija iz noćne more“.

„Potencijalno je otporna na više lekova, a ima sposobnost da se veoma efikasno širi u zdravstvenim ustanovama. Nikada nismo imali ovakav patogen kada je reč o gljivičnim infekcijama“, rekao je on.

Moguće je da je gljivica uvek bila među mikroorganizmima koji žive u ljudskom telu, ali pošto nije izazivala infekciju, niko je nije istraživao sve dok nedavno nije počela da dovodi do zdravstvenih problema.

Stručnjaci upozoravaju da ta gljivica predstavlja ozbiljnu pretnju po ljudsko zdravlje, kao i da su najizloženiji riziku imunokompromitovani pacijenti u bolnicama, ali i ljudi u staračkim domovima.

Kandida auris nije samo izazovna samo za lečenje, već ju je teško i dijagnostikovati, a mnogi kliničari i dalje nisu svesni da postoji, navodi AP.

