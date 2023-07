HELIKOPTER SRPSKE POLICIJE PRELETEO POLA HRVATSKE BEZ NADZORA! Bura u Zagrebu zbog propusta: Možda je imao opremu za snimanje

Helikopter MUP-a Srbije registarske oznake YU-VIP F-WWOC kojim je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik u utorak sleteo na Hvar ušao je u Hrvatsku kao obična civilna letelica.

To proizlazi iz odgovora Hrvatske kontrole vazdušne plovidbe (HKZP) Jutarnjem listu u kojem stoji da je "plan leta za navedeni let Hrvatskoj kontroli vazdušne plovidbe dostavio ARO (ATS Reporting Office) aerodroma Banja Luka i da u planu leta nije bio naznačen nikakav poseban status leta u za to predviđenoj rubrici".

DRŽAVNA LETELICA PRIJAVLJENA KAO OBIČNA

To znači da su, kako hrvatski mediji tvrde, službena tela Republike Srpske i Srbije u potpunosti izigrala službena tela Republike Hrvatske i prekršila su sve važeće diplomatske protokole jer su državnu letelicu prijavili kao najobičniju civilnu.

U odgovoru HKZP-a se takođe navodi da "podaci iz plana leta ne sadrže podatke o identitetu putnika i zato HKZP nije imao informacije ko se nalazi u helikopteru".

Za razliku od njih, hrvatske službe bezbednosti znale su ko ovim helikopterom dolazi na Hvar. Naime, kako tvrdi Jutarnji list, nekoliko dana ranije Kancelarija predsednika obavestila je policiju da u Hrvatsku dolazi helikopter s pet putnika pa su radi granične kontrole prosleđena i njihova imena. I policija je, kako tvrde, prethodno obaveštena da će sa Dodikom doći i njegovo obezbeđenje koje sa sobom ima lično naoružanje što je rešeno uobičajenim protokolom.

Prihvat putnika na heliodromu na Hvaru preuzeli su zaposleni Kancelarije za poslove bezbednosti MUP-a koji su svojim automobilima prevezli goste do predsednikove rezidencije.

- Stoga neverovatno zvuče reči premijera Andreja Plenkovića kako nije znao da je Milorad Dodik došao na Hvar sve dok na internetu nije video da Aleksandar Vučić kaže da je došao helikopterom Republike Srbije - tvrdi Jutarnji list.

Valjda ga je o tome trebao obavestiti ministar unutrašnjih poslova čiji su ljudi to znali nekoliko dana ranije i obezbeđivali ga na Hvaru.

HELIKOPTER SUPER PUMA

Najveći bezbednosni propust u ovom slučaju, tvrdi Jutarnji list, jeste ulazak helikoptera MUP-a Srbije u vazdušni prostor Hrvatske koji je praktično preleteo pola Hrvatske bez nadzora, a koju opremu je letelica imala i je li let eventualno iskorišćen za određena snimanja terena i objekata ostaje nepoznato.

Dodik je u Hrvatsku doleteo VIP helikopterom tipa Super Puma koji je u redove srpske policije stigao prošle godine.

Da su sve procedure prekršene potvrdio je i ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman.

- Ministarstvo spoljnih poslova nije imalo nikakvu informaciju o dolasku Milorada Dodika u Hrvatsku i njegovom susretu s predsednikom Zoranom Milanovićem. Uobičajen put je da se ministarstvu spoljnh poslova nagovesti ili da se uputi diplomatska nota. To je dakle predsednik države dogovorio - rekao je Grlić Radman.

Prema proceduri, kada u Hrvatsku dolazi osoba u statusu predsednika, ambasada te države prethodno obaveštava hrvatsko Ministarstvo spoljnih poslova koje o tome obaveštava MORH, koji daje saglasnost, pa MVP zatim šalje odobrenje ambasadi. S obzirom na to da je helikopter u vlasništvu MUP-a Srbije, Republika Srbija je, prema proceduri, trebalo da obavesti hrvatsko Ministarstvo spoljnih poslova da će njen helikopter ući u Hrvatsku.

Kada osoba u rangu predsednika letelicom dolazi u Hrvatsku, MVP obaveštava Agenciju za civilno vazduhoplovstvo tome, pa agencija let "označava" kao diplomatski. Ničega od toga u ovom slučaju nije bilo, tvrde hrvatski mediji.

Iako je situacija vrlo ozbiljna, premijer Plenković se u četvrtak vrlo sarkastično osvrnuo na ovu temu podstaknut novinarskim pitanjima. Rekao je da sada očekuje da opozicija traži vanrednu sednicu Sabora da se raspravi kako je neko bez note iz ambasade došao u Hrvatsku i da se traži objašnjenje predsednika kako mu je gost došao a da se to ne najavi uobičajenim putem.

Iako je MUP bio na vreme obavešten o Dodikovu dolasku, premijer je u četvrtak rekao da, koliko je njemu poznato, ni MUP nije znao za to.

- Hteo bih da kažem da bi sve bilo odobreno da su pitane službe tako da mi ovo deluje malo izvan okvira - rekao je Plenković.

