KREME ZA BOL U VRATU KOJE HLADE ILI GREJU DAJU 'PLACEBO' EFEKAT: Radović o problemu ušinuća: Najvažnije je postaviti pravu dijagnozu, a onda... (VIDEO)

Fizioterapeut Žarko Radović kaže da je čuvena rečenica "ušinuo sam se" posledica bola u vratu. Kako kaže, mnogo je problema, koji uzrokuju bol, kao što su nepravilan jastuk, položaj, klima i sl.

Radović dodaje da sve promene koje se dešavaju jesu degerativne prirode, odnosno dolazi do okoštavanja u vratu.

- Mi vrat masiramo, kružno, uzdužno, pa mažemo one hladne ili tople kreme... A ja lično to ne podržavam. te krene samo hlade ili greju kožu. To je isto kao kad pod česmu stavite ruku, i ide vrela voda. Tu imamo placebo efekat - priča on.

Kako kaže, vratna kičma je stub gde je povezana glava sa vratom, i pacijenti često ne mogu tačno da odrede šta im smeta.

- Imamo varijacije u krvnom pritisku, dosta je tu simproma koji mogu biti pogrešni, odnosno, da ukazuju na nešto drugo - naveo je Radović.

Jastuk je jako bitan, i najbolji je onaj perjani, predložio je Radović.

- Oni odgovaraju položaju glave i vrata - dodao je, ističući da je i odabir dušeka izuzetno važan.

Autor: