SUPERĆELIJSKE OLUJE OPET STIŽU U SRBIJU, ZNA SE I KAD: Evo šta meteorolog Ristić predviđa za naredne dane

Sredinom avgusta ponovo nas čeka toplotni talas, ali i superćelijske oluje! Meteorolog Ivan Ristić kaže za Kurir da će oko 15. avgusta opet stići afrički anticiklon i doneti nam vreli vazduh.

- Ako budemo na njegovoj periferiji, kao sada što je bilo u julu, onda opet mogu krenuti te superćelijske oluje preko Italije, Slovenije i Hrvatske prema nama. Tada možemo očekivati opet visoke temperature, ali i supećelijske oluje - navodi Ristić.

Kaže da nas narednih dana očekuje kraća stabilizacija vremena.

- Vraća se leto sa sve više sunca, uz postepeni porast temperatura. Najsvežije jutro biće danas sa najnižom temperaturom od 10 do 15 stepeni, dok će maksimalna biti u intervalu od 28 do 30 stepeni. Za predstojeći vikend biće pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 34 stepena. U nedelju krajem dana na severu i zapadu zemlje naoblačenje sa pljuskovima, kišom, grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom - rekao je Ristić.

Dodaje da nas tokom sledeće nedelje očekuje smena sunca i oblaka koji će donositi pljuskove, kiše, grmljavinu, a ponegde i nepogode praćene gradom, više kiše, ali i niže temperature u drugoj polovini naredne nedelje, kada će najviša dnevna temperatura biti od 24 do 29 stepeni.

Tokom prethodne dve nedelje kroz našu zemlju protutnjale su tri superćelijske oluje, u kojima su tragično nastradale dve osobe i jedno dete od 12 godina.

Vanredna situacija bila je proglašena u sedam gradova i opština, i to u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Šidu, Rumi, Irigu, Sečnju i delu opštine Požega.

Scene na ulicama Srbije koje su ove oluje pravile bile su zastrašujuće, na momente je izgledalo kao da je nastupio smak sveta. Vetar je nosio i lomio sve pred sobom, drveće je padalo i oštetilo mnoga vozila, leteli su krovovi kuća, padali kranovi...

Crni oblaci, olujni vetar, jaka kiša, grad u veličini ljudskog oka, tama i apokaliptične scene, sve to videli smo tokom prethodne tri superćelijske oluje.

Stručnjaci inače prognoziraju da ćemo ih u budućnosti imati mnogo više, te da je jedina zaštita osiguranje.

