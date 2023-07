JAKO NEVREME U VEĆEM DELU SRBIJE? Evo šta nas čeka u avgustu

Najtopliji deo leta je za nama, a uskoro se očekuju nove vremenske nepogode. Danas i sutra pretežno sunčano i umereno toplo. Sutra samo ponegde na krajnjem zapadu regiona može biti ređe pojave lokalnog pljuska.

- U nedelju se pre podne na zapadu, severozapadu i jugozapadu, a tokom dana i nad središnjim i severnim predelima očekuje nestabilno vreme uz grmljavinske pljuskove koji ponegde mogu biti i vrlo jaki te praćeni tučom/ledom - piše meteorolog Marko Čubrilo u novoj prognozi za Srbiju.

Superćelijske nepogode se ne očekuju. U zoni nestabilnosti vetar u okretanju na severozapadni i na katko može biti vrlo jak. Dnevni maksimum sutra od +26 do +32, a u nedelju od +23 na severozapadu do oko +32 na jugoistoku regiona. Oslabljene nestabilnosti će u nedelju posle podne stići i do krajnjeg jugoistoka regiona.

- U ponedeljak i utorak suvo. Ponedeljak svežiji uz makismume od +26 do +30 stepeni Celzijusa, a u utorak malo toplije, u opsegu od +27 do +32 stepena Celzijusa. Već u sredu sa severozapada stiže nov hladan front koji donosi destabilizaciju atmosfere, grmljavinske pljuskove i moguće lokalne nepogode uz okretanje vetara na pojačan, severozapadni. Dnevni maksimum u sredu od oko +22 na severozapadu Hrvatske do oko +32 na jugoistoku i jugu regiona - navodi Čubrilo.

Vreme u avgustu

Sve je izglednije da od 05.8. usledi jače pogoršanje i konkretnije osveženje ali njegov tip i snaga će još neko vreme neće zanti i obzirom da ću ja u vreme te promene već odavno biti na moru pratite ostale stranice i bićete pravovremeno obavešteni. Jutarnji ECMWF čak ima signal za moguću sekundarnu ciklogenezu nad Jonskim morem ali to je nešto što ostali mosdeli za sada ne vide.

Tih dana bi svakako osetnje zahladilo i moguće je da oko 07.08. maksimumi ponegde budu samo oko +16 stepeni Celzijusa.

- Dugoročno gledano posle kraće stabilizacije ansamble niz ECMWF-a oko 11.08. simulira mogućnost novog osveženja - piše meteorolog.



Leto je gotovo?

- Nikako nije tačno da je leto završilo, ali je veoma izvesno da je najtopiji deo leta iza nas i da je pred nama leto kakvo je bilo i do perioda od oko 05.07. do oko 26.07. koji je doneo smenu jakih toplih talasa ali i snažnih oluja. Svakako do oko 14.08. teško da može biti uslova za velike vrućine - zaključuje Čubrilo.

