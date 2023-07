VODOINSTALATERSKA MAFIJA HARA BEOGRADOM: Evo kako varaju ljude - jednoj porodici su uzeli 1.500 EVRA

Takozvana vodoinstalaterska mafija hara Beogradom već mesecima. Neki dođu i ostave razlupano kupatilo, neki odugovlače sa dolaskom, a neki prosto uzmu novac, uz prethodno potpisan ugovor, i nikada se ne pojave.

U svim slučajevima, svakako uzmu novac, i to bude uglavnom više od 1.000 evra i nikada se više ne pojave ili se pojave ali ništa od radova ne završe. Još jedan takav slučaj kada se renoviranje kupatila pretvorilo u agoniju desio se beogradskoj porodici koja je dala 170.000 dinara za materijal i radove koji nikada nisu počeli.

Iako su takvi slučajevi sve češći u Beogradu, ljudi opet nekako upadnu u zamku. Beogradska porodica od želje za renoviranjem kupatila, sada ima samo želju da nekako povrati svoj novac.

Preko sajta do firme

- Žena je preko sajta stupila u kontakt sa tom firmom. Kazali su da će joj se javiti njihov majstor. Tako je i zvao izvesni Aleksandar B. i došao je na procenu radova - počinje priču Beograđanin koji je želeo da ostane anoniman.

Dodaje da je žena napravila ugovor sa njima na skoro 200.000 dinara, polovina je trebalo unapred da se da i dogovor je bio da krenu 23. jula da rade. Uplatila im je 170.000 i sada ima veliku muku - kupatilo staro, a novca nema.

Beograđanin je ima i dokumenta koje je njegova žena potpisala sa vlasnikom firme, Aleksandrom B. Ipak, kako kaže, odlagali su početak radova.

- Danas, sutra, sve su oni ljubazni kada se nazovu. Firma je registrovana u APR-u, prošle godine je otvorena. Bio sam i tamo gde je registrovana, to je neka kućica na Čukarici, zaključano, ne znam da li tu neko živi, kazao je on.

Na Aleksandra B. je, prema uvidu u Agenciju za privredne registre, 1. jula 2022. godine registrovana sporna firma. Dalje priča Beograđanin da kad god su kontaktirali s njima "radnici su bili veoma ljubazni".

- Naravno, nisu počeli radovi. Oni su sve ljubazni, kažu vratićemo vam pare. Kad god im pišete oni se jave i sve je okej, ali ne donose materijal niti počinju sa radovima - priča on.

Dodaje i da kod firme koju su angažovali "nema ništa bezobrazno, sve je fino, odgovore i na poziv".

- Ali ništa se ne dešava! Nisu došli ni u ugovoreno vreme da počnu da rade. Oni su opet ljubazni bili i pisali da se ne brinemo, da će sve biti u redu, da će nam vratiti pare na račun, kaže on i dodaje da je firma sa radovima trebalo da počne 23. jula u 9 sati.

Beograđanin kaže da se, kada je video kuda priča vodi, aktivirao i istraživao o "majstorima iz pakla".

- Kolege su mi rekle za majstore iz pakla, ja sam malo izguglao i shvatio da je to ta prevara i ta cifra - priča on.

Naglasio je da imaju ugovor za materijal i radove.

Pojasnio je da je njegova žena potpisala ugovor na 192.000 dinara koji se odnosio na rad, hidroizolaciju, struju a da je dodatno trebalo da se plati jedan deo materijala 107.000 dinara.

- Od tih 107.000 ona je dala 70.000 dinara. I oni su hteli posle da uzmu još, pod izgovorom da je nešto hitno... Kada je videla da nešto tu nije u redu, rekla je da joj prvo donesu pločice, wc šolju i ostale stvari, pa da će im dati još to. I onda je ona stala. Ukupno je dala 170.000, a ugovor je bio potpisan na 192.000 dinara - pojasnio je on.

Kada su potpisali ugovor 27. aprila, žena je 50 posto dala odmah. Kako je ona ispričala, Aleksandar B. je 5. jula tražio svih 107.000 dinara, kada mu je ona dala 70.000.

- I onda je 6. jula ujutru odmah skoro 40.000 dinara tražio za bojler, tuš kadu, jer je on u magacinu i treba da dotera. Nisam dala tih 40.000 dinara, a trebalo je 6. jula da dotera materijal - ispričala je žena.

Žena koja prolazi kroz agoniju sa firmom ispričala je da je kontaktirala sa zaštitnikom građana, te da su je savetovali da piše reklamaciju firmi, pošto je zvanično registrovana. Nakon toga je elektronskim putem prijavila slučaj u poresku upravu. U reklamaciji je napisala, prema njenim rečima, da pošto je izgubila poverenje u firmu, traži raskid ugovora i povraćaj novca. Dodala je i da su joj "pare uzeli bez ijednog računa".

- U ponedeljak, čim sam poslala mejlove, vlasnik je odmah poslao poruku mom suprugu kako će stići majstori za sat vremena, kasne... Niko se nije pojavio. Tako me je lagao i za materijal, danas će, sutra će... - priča ona.

- Poštovani, izvršili smo povraćaj materijala. Sutra ujutru očekujemo povraćaj novca. Sutra u toku dana novac će biti na vašem računu. Hvala vam na ogromnom razumevanju koje ste pokazali prema nama - pisalo je u poruci koju je majstor nakon njene reklamacije, poslao njenom mužu.

Iz prepiski s vlasnikom firme se vidi da on u svakoj poruci ima određene razloge zbog kojih ne može da dostavi materijal. Takođe, njoj je pisao da je svojim radnicima slao njihovu adresu, a na njen upit nakon sat i po šta se dešava, pisao je da će proveriti.

U porukama se vidi i da ženi potražuje skoro 40.000, te je pita da li to želi da plati "u kešu ili da uplatiš na ovu firmu". Na pitanje žene koje je objašnjenje što je nije kontaktirao, odgovara "U magacinu sam, zovem brzo". Kada mu je žena rekla da može u 17 časova da dođu i na molbu da ne bude problema, odgovara: "Ne može da bude problem", te i "Kao što sam vam rekao, bez brige".

U komunikaciji sa njenim suprugom, poručuje da "Niko nije imao nikakve loše namere i sve rešavamo", a suprugu je tražio i adresu, a potom i broj računa uz poruku da će uplatiti novac.

Iz firme tvrde da je "čista situacija" i da ne znaju u čemu je problem

Vlasnik firme Aleksandar B, kazao da su "imali problema sa ljudskim faktorom u firmi", te da je porodica obaveštena da će radovi kasniti.

- To je bilo pre 3-4 meseca, već su bili dogovorili taj termin. Imali smo u firmi probleme sa ljudskim faktorom i ljudi su obavešteni da radovi kasne. Onda smo došli do toga da treba da napravimo sporazumni raskid ugovora. Mi smo to otkucali u kancelariji, poslali su nam broj računa i izvršićemo povraćaj novca - rekao je novinarima.

Prema njegovim rečima, postoji zakonski sporazumni raskid ugovora, koji je "on njima naravno predočio".

- Mi smo tražili broj računa koji smo dobili na mejlu i kolege rade na tome da se sve to završi. Kolega koji se bavi papirološkim stvarima, koji je pravnik po struci da sa njima napravi taj sporazumni raskid ugovora i to je čista situacija. Ne znam u čemu je problem - ispričao je on.

Odgovarajući na pitanje šta se desilo sa materijalom i zašto ga nisu dostavili kada su rekli da će to biti, kazao je da "tu nije više došlo do materijala, već da se raskine ugovor i da se kompletan iznos novca vrati na adresu stranke koja više ne želi usluge".

- Nismo mi trgovačka firma da prodajemo materijal, mi možemo da ga nabavimo po opisu posla koji mi ugrađujemo. Materijal je nabavljen i vraćen - tvrdi vlasnik.

Prema njegovim rečima, dogovorio se sa porodicom da se materijal i sve ostalo vrati.

- Što smo mi vratili dobavljaču koji nam je izvršio povraćaj novca za taj materijal i taj novac se uplaćuje na račun porodic.

Na pitanje kada će novac biti uplaćen porodici, kazao je da je "prosledio u kancelariji", te da će "do sutra popodne biti na njihovom računu".

- Naravno, ovo nisu '90. godine, ovo je pravna država, ne može da radi svako ko šta hoće. Ako imate firmu i registrovani ste u APR-u, imate zakonske norme gde ugovor može da bude raskinut i novac nadoknađen - naglasio je vlasnik u toku razgovora.

- Nisam potpisala raskid ugovora, niti su mi bilo kakav ugovor ponudili, oni se nisu ni oglasili. Meni se niko nije posle reklamacije javio, niti mejlom niti bilo šta. On je još u ponedeljak rekao da će da uplati pare i to je sve laž. Ako ne budu to odradili, sudski ću ih goniti - poručuje revoltirana Beograđanka.

Na pitanje novinara da prosledi na uvid ugovor o raskidu, vlasnik firme je kazao da nije u kancelariji, te da će se potruditi da pošalje do 15 časova, do kada je i zamoljen da pošalje ugovor na e-mail adresu. Do tog vremena nije stigao nikakav dokaz o raskidu ugovora.

