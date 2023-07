RUSI OD PODSTANARA POSTAJU VLASNICI STANOVA: Sve češće kupuju nekretnine, a spremni su DOBRO DA PLATE kvadrat i na periferiji!

Ruski državljani u Beogradu počeli su da ulaze u kupoprodaju nekretnina, a prilikom kupovine su veoma dobro informisani i spremni da na perifernim lokacijama izdvoje za nekretninu i do 150.000 evra.

Uroš Jovanović, direktor agencije za nekretnine rekao je da se glavni talas kupovine nekretnina koje ostvaruju strani državljani očekuje od septembra.

- Rusi su uglavnom imali zakupe stanova na godinu dana, koji su postepeno počeli da ističu. Oni sada polako ulaze u proces traženja stanova, a agencija od njih ima svakodnevne upite. Mi smo jedna od agencija koja je poslednjih meseci posredovala u prodaji preko deset nekretnina - rekao je Jovanović.

Karatkeristično za njih je, kako navodi, da su prilikom kupovine veoma dobro informisani, i da nisu spremni da preplate nekretninu.

- Njihov glavni zahtev je da stan bude useljiv i da se nalazi na 45 minuta od centra grada, što u Beogradu obuhvata do 80 odsto ponude. Spremni su da svoj budžet podjednako utroše na centralnu gradsku lokaciju, isto kao i na perifernu - rekao je Jovanović.

On je napomenuo i da su Rusi bili spremni da kupe stanove i za višu cenu kvadrata od tržišne, ali da su to izuzeci i da su u pitanju stanovi koji su se jako dugo prodavali i nemaju uticaj na tržišnu cenu.

- Za Ruse, posebno one koji su došli iz Moskve, lokacija koja je udaljena od centra grada do 45 minuta vožnje je sasvim prihvatljiva, tako da naselja Mirijevo, Rakovica i Braće Jerković za njih dolaze u obzir - rekao je Jovanović.

On navodi da su ruski državljani pretežno iz IT sektora, i da su spremni da plate za nekretninu i do 150.000 evra.

- Jednosoban stan na Banjici je prodat za 3.000 evra po kvadratu Rusima. Za stan po toj ceni kvadrata domaći državljani nisu bili zainteresovani, a prodavac je imao sreću da naiđe na kupca koji je bio spreman da plati. Realna cena stanova na Banjici je 30 do 40 odsto niža - naglasio je on.

Jovanović je ocenio i da su prošlogodišnje cene nekretnina "udarile u plafon", kao i da je to propraćeno malim padom potražnje, prenosi pisanje Tanjuga Blic.

- Došlo je do većeg pada tražnje kod domaćih kupaca, dok su sa druge strane to nadomestili stranci, pretežno, ruski državljani - zaključio je on.

Autor: