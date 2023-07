RANO JUTROS IZDATO UPOZORENJE NA VREMENSKE NEPOGODE: Evo koji će deo Srbije biti prvi na UDARU! Vetar će nositi sve pred sobom

U Srbiji će pre podne biti pretežno sunčano i toplo, a posle podne i uveče naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će lokalno biti nepogoda sa gradom i olujnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Suvo i veoma toplo tokom celog dana zadržaće se samo na krajnjem jugu zemlje. Vetar će biti slab, južni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni i u kratkotrajnom pojačanju.

Najniža temperatura biće od 13 do 21, a najviša od 29 na severozapadu Vojvodine do 35 stepeni Celzijusa na jugu Srbije.

U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano i toplo uz slab južni vetar, a posle podne i uveče povećanje oblačnosti sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom dok će vetar biti u skretanju na severozapadni.

U pojedinim delovima Beograda pljuskovi mogu biti kratkotrajno intenzivniji uz grad i pojačan vetar. Najniža temperatura biće oko 21, a najviša oko 32 stepena Celzijusa.

Očekivane biometeorološke prilike nepovolјno će uticati na osetlјive osobe. Tegobe su moguće kod hroničnih bolesnika, a posebno se astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom preporučuje da poslušaju savete lekara. Kod meteoropata će najizraženiji biti reumatski bolovi i glavobolјa.

Upozorenje na vremenske nepogode

"Plјuskovi i grmlјavina koji se pre podne očekuju na severu Vojvodine, a od poslepodneva i u ostalim krajevima, lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom.

Veća količina padavina (20 do 40 mm, lokalno i više) prognozira se u toku večeri, pre svega u zapadnoj Srbiji, a zatim u Šumadiji i oblasti oko Zapadne i Velike Morave sa tendencijom premeštanja padavinske zone u prvom delu noći dalјe na istok i jugoistok", navodi se u saopštenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog kiše, grmljavine, kao i visokih temperatura. U Bačkoj i Banatu je upaljeno žuto upozorenje zbog kiše i grmljavine.

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: "Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U ponedeljak nekoliko stepeni niža i prijatnija temperatura uz sunčane periode i moguće ređe kratkotrajne lokalne pljuskove na jugu Srbije. U ostalim krajevima suvo. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 19°C, a maksimalna od 28°C do 31°C. Uveče suvo. U utorak i sredu sunčani periodi i vrućina, posebno u sredu.

Prema današnjoj prognozi, od četvrtka bi nastupilo postepeno osveženje, najpre na severu Srbije, a od petka i na jugu sa lokalnim pljuskovima.

Autor: