Šta se više isplati - ODMOR NA MORU ILI NA PLANINI? Računica je jasna - OVO JE TAČNA RAZLIKA

Turistička sezona je u svom zenitu, a za one koji se još uvek nisu odlučili gde bi proveli dragocene dane svog godišnjeg odmora, ponuda ne manjka. Ne manjka ni raznolikih cena, ali i popusta na koje se može naići kada svoje letovanje planiramo "na prečac".

Poznato je da je omiljeno letovalište turista iz Srbije upravo Grčka, pa su ponude ka ovoj destinaciji prilagođene takvom trendu. Ipak, nije odmor samo more, a da ni na planinama "nema zime" u pogledu ponude i potražnje, svedoče upravo domaći turisti.

Da li je finansijski isplativije letovanje provesti na moru ili planini, provereno je upravo na primeru omiljenih destinacija srpskih turista. Grčkoj, kada je reč o moru i Zlatiboru, kada je reč o planini.

Apartmani u Grčkoj već od 200 evra

Uvidom u ponude vodećih turističkih agencija, sedam dana u apartmanima na, recimo, Pefkohoriju može se "pazariti" za minimalnih 200 evra. Ponuda se odnosi na sopstveni prevoz, što sa sobom nosi i troškove goriva i putarina u oba pravca, za šta se mora odvojiti još najmanje 150 evra.

Ipak, za one koji svoj put planiraju avionom, direktan let do grčkih destinacija poput Zakintosa ili Krfa može se naći za minimalnih 45 do 75 evra. Uz dobru organizaciju i pametno rukovanje različitim sajtovima koji nude pogodnosti, ušteda može da bude više nego značajna.

Kada je reč o hotelima, ponude su raznovrsne, pa se i smeštaj u onim sa tri zvezdice može naći za 230 do 280 evra za sedam noćenja. Hotela sa četiri zvezdice ima i za 390 evra za isti broj noćenja, a cenu formira i datum, pa su one niže što je rezervacija bliže septembru.

Septembar je primamljiv i kada je reč o apartmanima, pa su cene tada već od 150 evra za sedam noćenja.

Na Zlatibor teško ispod 200 evra

Ponuda apartmana na jednoj od najposećenijih planina u Srbiji u ovom letnjem periodu kreće se od 200 evra pa naviše. Cene ne odstupaju mnogo, iako ima "za svakoga po nešto", odnosno dijapazon cena je širok ukoliko želimo skromniju ili pak luksuzniju varijantu. Ipak, to nije nešto što Zlatibor razlikuje od drugih turističkih destinacija koje raznolikošću nastoje da privuku što veći broj posetilaca.

Kada se govori o hotelima, sedam noćenja uz doručak koji je uključen u cenu može se naći već od 490 evra. Ova cena bi se odnosila na dvokrevetnu sobu, odnosno za dve odrasle osobe sa jednim detetom.

Gorivo je za većinu neizostavna stavka, osim ukoliko se odluče za organizovani autobuski prevoz. Ipak, Zlatibor je daleko bliži od Grčke, pa možemo računati na izdatak od oko 50 evra. Isto je i sa putarinama koje, u zavisnosti odakle dolazimo, moramo platiti tek simbolično u odnosu na onu koju iziskuje putovanje preko autoputeva Severne Makedonije i Grčke.

Džeparac lakše odvojiti u evrima

Ukoliko bismo razmatrali troškove koji nastaju u samim pripremama za letovanje, svakako da ih je manje ukoliko se odlučimo za planinu nasuprot moru. Spisak za more u zadnji čas može da nam "izbije iz džepa" i do 250 evra.

Naime, bez obzira na mesto i smeštaj koji ste odabrali, postoji određeni niz stavki koje su označene kao "obavezne" a za koje će vam trebati bar 30.000 dinara. Računica kaže da najviše novca odlazi na kozmetiku i preparate za sunčanje, posle sunčanja, ali i na lekove i suplemente.

Značajna ušteda koju možemo ostvariti ukoliko ne kupujemo kreme za sunčanje i ostale morske asesoare, te ne plaćamo preskupe ležaljke i suncobrane možda nam pomogne da lakše podnesemo cene na planini, za koje ne možemo reći da se mnogo razlikuju od onih grčkih, osim što su u dinarima.

Kafa se u domaćinskim lokalima duž grčke obale mogu naći za manje od dva evra, kao i parče pice. Na svakome je da proceni da li će ga boravak na planinama poput Zlatibora navesti na veći ili manji trošak nego da je na moru. To svakako diktira i višak ili manjak slobodnog vremena, pa je možda glavna preporuka da se slobodno vreme dobro isplanira i pokrije obilascima i šetnjama koje osim što čiste organizam, takođe sprečavaju i da previše potrošimo u primamljivim restoranima i brzim hranama.

Za svakog po želji i mogućnostima

Troškovi letovanja, bilo da je ono na moru ili planini iziskuje novac koji smo najčešće spremni da damo u zavisnosti od očekivanja koja imamo od svog godišnjeg odmora. Dobri popusti se mogu pronaći čak i u last minute organizaciji, a ukoliko se ide po preporuci, ušteda je gotovo zagarantovana. Činjenica je da ćemo u svakoj varijanti potrošiti koji dinar (ili evro) mimo onoga što smo planirali, a na svakome je da proceni koja verzija odmora je za njega idealna.

