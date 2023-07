NAKON SUBOTICE NA UDARU NOVI SAD: Snažno nevreme otežava saobraćaj, pljusak je sve jači

Nakon pljuska koji je pogodio Suboticu, nevreme koje nam dolazi iz Hrvatske upravo je zahvatilo i Novi Sad.

Udari vetra su jaki, a intenzitet nevremena je sve veći. Jak pljusak u Novom Sadu se pojačava iz minuta u minut.

U daljini grmi, a kiša otežava saobraćaj.

Inače, hrvatski Državni hidrometeorološki zavod objavio je mapu nevremena koje se sa područja Hrvatske preselilo u Srbiju, a kako se nevreme kreće iz minuta u minut možete pratiti na sledećem linku.

RHMZ je još jutros izdao više najava i upozorenja na promenu vremena i olujno nevreme sa obilnima padavinama. Oluja je prvo pogodila Suboticu.

- Upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode na području zapadne Bačke. Oblačnost koja je na području istočne Baranje uslovljavala jake pljuskove sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom u zoni pljuska će se u narednih pola sata premeštati ka zapadu Bačke, Apatin i okolina - navodi se u ovom hitnom upozorenje.

Nova superćelijska oluja?

Danas se oglasio i meteorolog Marko Čubrilo, koji je na svom Fejsbuk profilu izneo detaljnu vremensku prognozu za naredne dane.



Kako navodi, od ponedeljka do četvrtka biće umereno toplo i uglavnom pretežno suvo. Jutarnji minimumi od +15 do +21 stepen Celzijusa, a dnevni maksimumi od +25 do +32 stepena Celzijusa, što je u granicama proseka. Samo se u noći ka sredi i ponegde u sredu sa premeštanjem vrlo slabog, hladnog, fronta ponegde očekuju grmljavinski pljuskovi i to uglavnom na severozapadu regiona.

- U četvrtak će se jak hladan front približavati Alpima i ispred njega će se preko nas pokrenuti veoma toplo strujanje iz severne Afrike. Kao posledica toga u četvrtak i petak će maksimumi biti u porastu i trebali bi se kretati od +30 do +38 stepeni Celzijusa. Kako se očekuje da taj hladni front uslovi u sekundanru cikogenezu oko 05.08. se računa na jače pogoršanje vremena. U poslednjih 24h modeli više favorizuju sekundarnu ciklogenezu nad severom Italije ili čak severnim Jadranom umesto nad Jonskim morem kao proteklih nekoliko dana - navodi Čubrilo.

- Sumirano, danas prolazne nestabilnosti, ponegde i vrlo jake, ali se superćelijske nepogode ne očekuju. Novo, jako, pogoršanje kada će i one biti moguće se očekuje oko 05.08 - zaključio je meteorolog Marko Čubrilo u objavi na svom Fejsbuk profilu.

- Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode.

