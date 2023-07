Bivši vaterpolista je višestruki povratnik, ranije osuđivan zbog polnog uznemiravanja. Posle trećeg hapšenja određen mu je pritvor od 30 dana po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva. Nedelju dana pre hapšenja na društvenim mrežama pojavilo se upozorenje da na Košutnjaku uznemirava žene i decu.

Veljko Delibašić, advokat je ukazao da je od decembra 2019. godine izmenjen zakon i drastično su pooštrene kazne za sva krivična dela protiv polne slobode, pa sa tim u vezi i silovanje.

- Za osnovni oblik krivičnog dela silovanja zaprećena je kazna od pet do 12 godina zatvora, za teži do 15 godina, a za najteži najmanje 10 godina - odnosno od 10 do 20, pa čak i 40 godina - naveo je Delibašić.

Ukazao je da je zakonom zabranjeno ublažavenje kazne za silovanje ispod zakonskog minimuma - za sam pokušaj je kazna najmanje pet godina.

- Ovaj zakon spada među najstrože na svetu - istakao je Delibašić.

Snežana Repac, psiholog, kaže da ne postoji poseban obrazac koji silovatelji koriste.

- To mogu biti ljudi koji izgledaju potpuno normalno, koji su neupadljivi, normalno komuniciraju, izdvojila bih jednu osobinu koja iz razlikuje od ostalih - nedostatak empatije prema ženama do tih granica da svaki od njih kaže da mu to daje slobodu da radi šta hoće - istala je Repac.

Ona je istakla da kod tih osobe na postoje granice između seksualnih fantazija, agresije, a kada se probude i adrenalin i testosteron čovek može postati zver.

