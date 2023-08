NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ! LETNJI DAN PRED NAMA, NEVREME STIŽE TOKOM NOĆI: U ovim delovima Srbije mogući pljuskovi sa grmljavinom!

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne se na severu očekuje postepeno naoblačenje, koje će kasno uveče i u toku noći u Vojvodini, kao i ponegde u zapadnim i centralnim krajevima Srbije, usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu, a vetar će biti u kratkotrajnom pojačanju i skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura će se kretati od 13 do 18 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena Celzijusa.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije uz slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura će biti od 15 do 17 stepeni, najviša oko 31 stepen. Uveče se očekuje postepeno naoblačenje, pred jutro s kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji, izuzev Beograda i jugozapadne Srbije, upaljen je žuti meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature, dok Bačkoj i Banatu preti grmljavina.

Žuto upozorenje znači da je vreme potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U sredu će doći do blažeg osveženja u severnim i centralnim predelima sa mogućom ređom kratkotrajnom kišom ili ponekim lokalnim pljuskovima u toku jutra i prepodneva. Na jugu Srbije ostaje sunčano i vrlo toplo. Vetar ujutru slab severozapadni, a popodne južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 30°C, a maksimalna od 28°C na severu do 35°C na krajnjem jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

U četvrtak i petak sunčano i vrućina uz temperature oko 35°C na severu, a na jugu do 39°C. Za naredni vikend bi nastupilo izraženije osveženje sa kišom, pljuskovima i mogućim lokalnim nepogodama, prema današnjoj prognozi.

