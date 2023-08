U redakciju jednog slovenskog portala stigao je, kako tvrde, pomalo neobičan snimak razgovora pilota TUI Ervejsa i kontrolora leta. Naime, kada je pilot bio iznad Slovenije, pred sobom je ugledao nekakva svetla, javlja taj portal, pa je kontaktirao kontrolu leta kako bi pitao da li se radi možda o vojnom avionu.

Radi se, pišu, o letelici TUI Ervejsa koja je u subotu u 15 i 45 poletela iz luke Ist Midlands u Velikoj Britaniji, a na grčko ostrvo Rodos sleteo je u 21 i 12.

Velibor Vukašinović nekadašnji vazduhoplovni inspektor rekao je da je on lično imao susret sa NLO letelicom.

- Jednom sam leteo ka jugu, i video ih u sred bela dana, a drugi put sam ih video kod Pančeva. Bio sam instruktor letenja. Videli smo srebrnasto telo koje je letelo, prijavili smo to kontroli leta, i krenuli smo ka njemu, a onda je ono nestalo, ostavilo je neki mrki trag. Elipsasto telo je bilo u oba slučaja. Video sam to i sa zemlje, videle su i moje kolege - rekao je on.

U Zadru sam bio na obuvi, i između dve piste smo takođe, kao omađijani krenuli ka nekoj svetlosti, koja je bila udaljena na oko kilometar. Bilo je to crveno, užareno ogromno telo. Kada smo došli, sreli smo samo jednog obeznanjenog vojnika, pozvali smo odmah sanitet, priseća se Vukašinović.

On je bio van sebe, nije znao šta ga je snašlo - Vukašinović.

Fizičar, inženjer i istraživač Goran Marjanović, kaže da za njena lično nema sumnje da vanzemaljci postoje. Kako dodaje, ljudi s eboje nepoznatog, a kada je reč o vanezamljskim civilizacijama, to jeste misterija.

- Imamo milijarde planeta sa uslovima za razvoj drugih života, i veća je verovatnoća da ih ima nego da ih nema. 1984. godine, Tom Birden je objavio svoj rad gde analizira tehničke mogućnosti i skalarne talase... One su današnji HARP, i ostale tehnologije. On je to analizirao, i to su polja koja ne mogu biti detektovana klasičnim prijemnicima. Oni mogu da izazovu generisanje energije... Oni biraju da li će biti vidljivi ili ne - rekao je Marjanović povodom navoda da su u Sloveniji primećene nepoznate sile.

Kako kaže, moramo biti svesni toga da posedujemo velike količine nuklearnog naoružanja, i to je ogromna razorna moć. Stvari se, kaže, komplikuju, a u skučaju da krene neki haos, "oni" se pojave.

- Možemo da razorimo sunčev sistem, pa i vanzemaljce - rekao je Marjanović kroz šalu.

