Mali: Krediti se koriste za višegodišnje investicije, a ne za potrošnju

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da država koristi kredite za višegodišnje investicije, a ne za potrošnju, kao što je to radila prethodna vlast da bi se dodvoravala građanima.

- Kada Dragan Đilas o ekonomiji uči od svog stranačkog kolege Dušana Nikezića, koji je poznat po nesuvislim izjavama, onda dobijete potpuno potpuno nivo besmisla. Naime, kaže Đilas da kada povučemo sve pare iz kredita, dug će preći 50 milijardi evra. Rado ću mu objasniti kako se odgovorno vodi politika upravljanja javnim dugom i koliko je netačno i besmisleno to što on govori - naveo je Mali na društvenoj mreži Treds.

Mali ističe da se novac nikad ne povlači odjednom.

- Deo se otplaćuje kada dospe na naplatu, deo se povlači prema realizaciji projekata itd. Krediti koji se uzimaju ulaze u javni dug tek na dan kad se povuku, a ne odmah, a sve vreme i vraćamo dospele obaveze. Pre samo desetak dana vratili smo jednu veliku obveznicu od čak 95 milijardi dinara. Da li stručnjak Dragan Đilas i to računa u 50 milijardi evra - zapitao je Mali.

Dodaje da Đilas ponavlja Nikezićevu priču o izmišljenih 50 milijardi evra duga, u koju niko ne veruje.

- Dalje, mi kredite koristimo za višegodišnje investicije, a ne za potrošnju, kao što su oni to radili, da bi se dodvoravali građanima. To znači da nam raste BDP, postajemo atraktivniji za investitore, konkurentniji na tržištu... To je primer kako se odgovorno troši novac, dakle u svrhu boljeg kvaliteta života građana. Danas posao ima 500.000 ljudi više nego pre 2012. godine, imamo rekordno visok nivo stranih direktnih investicija, stabilnu ekonomiju, punu državnu kasu... To su naši rezultati u poslednjih 10 godina, a sa tom politikom ćemo nastaviti i dalje - naveo je ministar.

Mali ističe da se nivo javnog duga uvek posmatra u odnosu na BDP, tako da je naš javni dug trenutno na nivou od tek 50,5 odsto BDP-a, daleko ispod nivoa koji propisuje Mastriht, i daleko ispod proseka evrozone, koji je na kraju prvog kvartala ove godine iznosio 91,2 odsto.

Šta Dragan Đilas ima da kaže na taj podatak, poručio je Mali.