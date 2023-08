NAKON OLUJE, PAKAO! Izdato upozorenje za celu Srbiju - ponovo stiže VRELI TALAS

Hrvatska je danas na udaru nove oluje, nevreme se ponovo kreće ka Vojvodini, a Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za Srbiju, ovoga puta zbog visokih temperatura narednih dana.

- U četvrtak i petak na području Srbije pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 34 do 38 °C. U četvrtak i petak u Beogradu takođe veoma toplo sa maksimalnom temperaturom oko 35 °C - stoji u saopštenju RHMZ.

U Srbiji će sutra biti malo svežije – ujutro i pre podne promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskom sa grmljavinom, dok će sredinom dana i po podne doći do razvedravanja. Vetar slab i umeren severozapadni, po podne u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 19 °C, najviša od 28 do 32 °C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu će biti malo svežije. Pre podne će biti promenljivo oblačno, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se ujutro. Od sredine dana počinje razvedravanje. Vetar slab do umeren severozapadni, po podne u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura oko 19 °C, najviša oko 28 °C.

Nakon toplog talasa u četvrtak i petak, u Srbiji se za vikend očekuje zahlađenje za 10 do 15 stepeni, u subotu u svim krajevima mestimično s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnim padavinama, a u nedelju ujutro i pre podne na istoku i jugu još ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U nedelju uveče na severu i zapadu, a tokom noći ka ponedeljku i u ostalim krajevima, doći će do novog prolaznog naoblačenja sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Zatim pretežno sunčano, a od utorka se očekuje i manji porast temperature, preneo je Tanjug.

