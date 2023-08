GUŽVE NA SVIM GRANIČNIM PRELAZIMA Ljudi se uputili ka Grčkoj, kolone vozila čekaju kod Preševa

Stanje na graničnim prelazima u Srbiji za razliku od jutrošnjeg sada je znatno drugačije, pošto su se stvorile gužve!

Na graničnim prelazima Horgoš stvorila se gužva u smeru ka Srbiji, i ka Mađarskoj.

Kada je u pitanju granični prelaz Batrovci sa Hrvatskom, na ulazu u Srbiju ima znatno više vozila koja čekaju u koloni, za razliku od smera ka susedima.

Šok prizore zadesio je sve one koji se vraćaju iz Bugarske ili idu u ovu zemlju! U oba smera na graničnom prelazu Gradina su kolone vozila.

Sudeći po uživo snimcima kamera AMSS, gužva bi mogla da potraje.

Najveće kolone na na GP "Preševo"

Na osnovi snimaka AMSS kamera najveće gužve su na graničnom prelazu sa Severnom Makedonijom, a prelaz "Preševo" je krcat!

Na osnovu snimaka lako se da zaključiti se veliki broj građana Srbije vraća sa ili ide na odmor u Grčku.

Upravo zbog toga se naoružajte strpljenjem, jer ove kolone su nastala prte više od sat vremena, a još uvek im se ne nazire kraj!

Produženo radno vreme graničnih prelaza

AMSS navodi da je produženo radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi, koji će do 3. septembra od ponedeljka do četvrtka raditi od 7:00 do 19:00, a u petak, subotu i nedelju 07:00 do 22:00.

Produženo je i radno vreme prelaza Bajmok, i do 10. septembra će raditi od ponedeljka do četvrtka od 07:00 do 19:00 časova, a u petak, subotu i nedelju od 07:00 do 24:00.

Prema informacijama dobijenim od Javnog preduzeća "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Uprave granične policije objavila je da autobusi na graničnom prelazu Preševo, na izlazu iz zemlje, čekaju sat i po, saopštio je Auto-moto savez Srbije, a putnička motorna vozila čekaju jedan sat.

Na prelazu Gostun je se manje čeka na izlazu iz zemlje, i to svega 30 minuta. Teretna motorna vozila na prelazu Šid čekaju dva sata, a na Kelebiji jedan sat.

Autor: