JEZIVA ISPOVEST SRPKINJE OTETE U TUNISU: Sačekao me ispred hotela i UBACIO u crni automobil

Srpkinji V.M. (22) odmor iz snova pretvorio se u noćnu moru

Ona je kako ispričala da je oteta iz rizorta u Tunisu i nakon policijske potere, koja je trajala nekoliko sati, pronađena 300 kilometara dalje od hotela u kom je bila smeštena sa svojim dečkom.

O otmici od strane radnika u rizortu, i nesreći koja je zadesila ovu devojku, brujale su ovih dana društvene mreže, a u svojoj ispovesti za Republiku ona je otkrila kroz kakav horor prošla i to baš kada je trebalo da napusti ovu zemlju. Sve je počelo tako što je "za oko" zapala radniku rizorta, koji je radio kao animator.

- Svima je prilazio, nisam shvatala da se zaljubio i da želi nešto od mene, čak sam i dečku koji je pričao sa mnom o tome govorila da nema šanse da se tu nešto dešava. Tražio mi je na Instagramu da mu pošaljem fotografije, jer smo svi iz grupe imali fotografije sa animatorima i svi su mu slali, tako da nisam videla ništa loše u tome - počinje svoju priču V.M. i dodaje:

- Te poruke su prerasle u stalno traženje da zna gde sam i šta radim, stalno je to zapitkivao, tada sam prestala da odgovaram, ali je on konstantno pisao, mada ja ni tad nisam mogla da naslutim kakav horor se krije iza svega, odgovorila bih na svaku desetu poruku i nisam obraćala pažnju na to. Sve sam pripisivala njegovom poslu i težnji da bude gostoljubiv i dobar prema svima za koje je zadužen u rizortu. Moj dečko je imao utisak da nas stalno opseda, a onda mi je pisao kako će se oženiti sa mnom i odvesti me kod svojih roditelja, sve to sam ignorisala.

Onda je došao poslednji dan letovanja i nezapamćeni horor, koji je ovu devojku obeležio za ceo život.

- Otišla sam do toaleta, a kod mene su bile samo neke osnovne stvari, koje mogu u avion, tek uveče smo imali let, uz sebe sam imala telefon. Izašla sam iz toaleta i uputila se ka prvoj kapiji, kako bih uslikala hotel u kom smo boravili i kojim sam do tog momenta bila zadovoljna, još uvek pod utiskom letovanja koje je za mene i mog dečka do tada bilo pravo uživanje. Kod prve kapije sam još uvek u krugu hotela i sve je pod video nadzorom, kad se nađete na drugoj kapiji tek tada napuštate rizort - priča V. M.

Tada se pojavio čovek koji joj je od letovanja napravio pakao:

- Pojavio se tu i rekao mi kako je zaljubljen u mene i da moram krenuti sa njim. Tad sam videla da njegovo ponašanje nije normalno i da sam u opasnoti. Povukao me je za ruku, a u tom momentu me je strah paralisao, nije bilo nikoga pored kome bih mogla da se obratim. Pokušao je da zaustavi taksi, taksi nije stao, ali je odmah naišao crni automobil u kom su se nalazila dvojica muškaraca. On me je gurnuo u taj automobil i tada sam prvi put videla strahote toga što mi se dešava...

Po svemu sudeći, ovaj Tunižanin je mislio da je odvede daleko od rizorta, da se oženi njome, mislivši da će je tako zadržati pored sebe. Ovim kolima odvezli su se do stanice, gde je kupio kartu kako bi nastavili dalje ka domu njegovih roditelja. Primoravao je da se pred drugim ljudima prave da su zajedno

- Na stanici me je grlio, nasrtao na mene i primoravao da se smejem ljudima, kako bi oni mislili da sam tamo svojevoljno. Nije mi dozvoljavao da koristim telefon. Na momente sam uspevala krišom da pošaljem lokaciju na kojoj se nalazim svom dečku, a sve vreme smo bili u pokretu. U jednom momentu pojavila se majka od otmičara i ja sam shvatila da ona nije svesna da sam ja tu pod prisilom. Sve vreme mi se obraćala srećna zbog navodnog venčanja, a ja sam ludela pokušavajući da pronađem način da pobegnem. Kada sam uspela da ga ubedim da od bolova ne mogu da se krećem, zbog ciklusa, nekako je pristao na to da me odvede u bolnicu. Tada sam krišom opet pokušala da dojavim svom mladiću gde sam, i videla da je blokiran, pa sam uspela da pošaljem poruku njegovoj i svojoj majci. One su dalje njemu javile i policija se tu brzo stvorila - ispričala je ona.

Maltretirenje u policijskoj stanici

Tada je ova Srpkinja mislila da je konačno spašena i da je došao kraj njenoj agoniji, ali u policijskoj stanici horor se nastavio:

- Nijednog momenta se nije pojavio niko iz agencije preko koje smo organizovali letovanje, da pomogne da se razjasnimo sa policijom. Sve vreme su vikali na mene, lupali rukom od sto i bilo je njih desetak, naspram mog dečka i mene. Optuživali su me da sam za sve ja kriva. Uzeli su mi telefon i pasoš i rekli mi kako neću moći da napustim zemlju dok im napismeno ne kažem da sam svojevoljno otišla za svojim otmičarem. Tada sam videla da zakon ne štiti žene, naročito ne strankinje i želela sam samo da odem odatle i zaboravim na sve što me zadesilo. Dali su mi gomilu papira da potpišem, svi su bili na Arapskom i kada sam ih potpisala pustili su me iz stanice, osećala sam se kao najveći kriminalac, iako mi je bila učinjena ogromna nepravda. Jedini koji su se u tom momentu našli meni i mom dečku bili su ljudi iz srpske ambasade. Njima puno hvala.

Nekoliko sati potere za ovom Srpkinjom rezultirali njenim pronalaskom i to 300 kilometara dalje od rizorta u kom je kako kaže oteta, da nije bilo volje njenog mladića koji je sve vreme pratio trag i alarmirao policiju, pitanje je kako bi se završila ova priča. Trenutno sam veoma istraumirana. Mislila sam da želim da napustim što pre i zaboravim na sve, ali ne mogu. Kada sam došla ovde, neprestano sam mislila da užas koji sam doživela i strah koji sam osetila, to ne želim nikome da oseti i zato želim da ova moja priča bdue za nauk mladim damama da ne idu same, da se ne odvajaju na letovanjima od prijatelja sa kojima su, jer niko ne misli da mu se može dogoditi ovako nešto, a očigledno je da se ovakve stvari dešavaju. Planiram da tužim agenciju, nažalost teško da mogu zbog izjava koje sam primorana da potpišem da gonim hotel i zemlju u kojoj sam proživela horor, ali bar neka bude za nauk drugima i da paze na sebe - ispričala je V.M.

