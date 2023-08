Ministri Blagojević i Grujičić u Vranju: Obišli renovirani deo vranjske bolnice (FOTO)

Ministar za javna ulaganja Marko Blagojević i ministarka zdravlja Danica Grujičić zajedno sa predstavnicima grada Vranja obišli su rekonstruisana odeljenja paviljonskog dela Opšte bolnice u Vranju.

Ova bolnica se se nalazi u okviru Zdravstvenog centra Vranje na kojem se radi kompletna rekonstrucija objekta površine 15 hiljada kvadratnih metara.

Ministar Blagojević rekao je da je zadovoljan realizacijom ovog projekta, s obzirom na to da su radovi počeli u toku pandemije i da je bolnica radila sve vreme dok su se izvodili radovi, saopštilo je Ministarstvo za javna ulaganja.

"Drago mi je što vidim napredak u realizaciji ovog projekta, koji nije bilo lako izvesti. Radi se o objektu ukupne površine 15 hiljada kvadratnih metara, od čega su tri hiljade potpuno novih kvadrata kroz dogradnju centralnog objekta bolnice u Vranju i izgradnju potpuno novog prijemnog dela sa specijalističkim ambulantama. Nije bilo lako ni osoblju bolnice, a ni izvođačima radova, jer je bolnica radila sve vreme dok su se radovi izvodili i dok je trajala borba sa pandemijom kovida", rekao je ministar.

Blagojević je istakao da je ulaganje u zdravstvo prioritet vlade Republike Srbije.

"Republika Srbija je za finansiranje ovog projekta izdvojila blizu dve milijarde dinara, od čega preko milijardu i po za finansiranje kompletne rekonstrukcije ovog objekta i preko 400 miliona dinara za izgradnju potpuno nove toplane samo za potrebe bolnice. Toplane koja radi na biomasu i koja će sada obezbediti čist, održiv i isplativ način proizvodnje toplotne energije'", rekao je on.

Kako je istakao ministar, zdravstvo je visoko pozicionirano na listi prioriteta vlade Republike Srbije, a samo kroz budžet Ministarstva za javna ulaganja u 2023. godini za ulaganja u zdravstvo obezbeđeno je blizu 100 miliona evra.

Ministarka Grujičić istakla je da će ova bolnica imati sve uslove koji su neophodni za zbrinjavanje pacijenata.

"Kad god vidim ovakve uslove za lečenje pacijenata ja se uvek oduševim, jer smatram da je najosetljiviji upravo bolestan čovek. Reorganizacijom primarne zdravstvene zaštite i vraćanjem mnogih specijalnosti na nivo primarne zdravstvene zaštite ova bolnica će imati sve uslove koji su neophodni da se zbrinu kritično oboleli pacijenati. Što se tiče opreme, ono što mogu da obećam Vranju, kao najjužnijem zdravstvenom centru, je pre svega magnetna rezonanca najkasnije do 2025. i to preko kredita Svetske banke", rekla je Grujičić.

Takođe, kako je rekla ministarka, postoji dobra volja da se otvori i angio sala, ali je neophodno da se pošalju kardiolozi na obuku u velike centre u Beogradu, na Dedinje i Klinički centar Srbij.

"Nije dovoljno samo opremati bolnice, već moramo misliti i na kadrove, zato moramo zapošljavati nove, mlade ljude i jug moramo apsolutno ojačati'', rekla je ona.

Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković istakao je da je ovo poseban dan za grad Vranje, jer se ostvaruje san Vranjanaca da konačno imaju bolnicu pod jednim krovom.



On je podsetio na istorijat vranjske bolnice i činjenicu da je ona centralna zdravstvena ustanova za Pčinjski okrug i područje Kosovskog Pomoravlja.

"Nikada do sada nije izvršena sveobuhvatna i kompletna rekonstrukcija kao što je to urađeno sada. I sve to zahvaljujući viziji državnog rukovodstva i predsednika Aleksandra Vučića, da je neophodno ulagati u zdravstveni sistem, u zdravstvenu infrastrukturu i standard zdravstvenih radnika, u kadrove, u opremu. Ovaj proces rekonstrukcije za lokalnu samoupravu znači viši nivo zdravstvene zaštite, zdravstvenih usluga, znatno bolje uslove za rad zdravstvenih radnika, a ono što je najbitnije je zadovoljstvo korisnika, zdravstvenih osiguranika", dodao je gradonačelnik Vranja.

Kako je istakao Milenković, lokalna samouprava nastaviće da pruža podršku zdravstvenom sistemu grada i dodao da sve što je do sada urađeno treba da se čuva i održava, jer sve što je urađeno nije samo za sadašnji trenutak, već i za generacije koje dolaze.