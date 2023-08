SNAŽAN CIKLON STIŽE U SRBIJU: Donosi grmljavinske nepogode,kišu i pad temperature za 15 stepeni

Srbiju bi za vikend mogle da pogode jake oluje. Trenutno su pred nama dva veoma topla dana, ali vrlo brzo očekuje se preokret vremena.

Inače, nad severozapadnom Evropom nalazi se veoma snažan ciklon, sa centrom u blizini Britanskih ostrva, a u sklopu njega prostire se i veoma izražen hladni front.

Ovi sistemi u naredna dava dana premeštaće se prema našem području. Ciklon će svojim centrom ići preko severa Evrope, a hladni front ići će preko Alpa i doć će do formiranja sekundarnog ciklona u Đenovskom zalivu.

Zbog približavanja ovih sistema Srbiji, vazdušni pritisak biće u petak u osetnijem, padu i to će biti uvod u jače pogoršanje vremena.

Već u petak krajem dana i tokom noći na severu Srbije očekuju se i prve predfrontalne nestabilnosti sa pljuskovima i gr mljavinom i uz moguće oluje.

Ciklon će se tokom vikenda iz Đenovskog zaliva preko severnog Jadrana i našeg područja preemštati dalje na severoistok i doneće Srbiji veoma obilne padavine, dok će hladni front doneti jače zahlađenje. Istovremeno, veoma prostrana visinska dolina spustiće se sa severa preko našeg područja dalje ka jugu, uz prodor osetno hladnije vazdušne mase.

Prvi na udaru ovih sistena naći će severozapadni, zapadni i jugozapadni predeli Srbije i to već u subotu do sredine dana, a u toku poslepodneva i ostali predeli.

Ovi sistemi podeliće Srbiju i po pitanju temperature, pa će maksimalna temperatura biti od 24 stepena na zapadu do 36 stepeni na jugoistoku Srbije, a po prodoru hladnog fronta biće u osetnije padu za veoma kratko vreme.

Do subote se širom Srbije očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Do nedelje ujutro očekuje se da padne od 20 do 40 milimetara kiše po kvadratnom metru, a u delovima zemlje i preko 50 mm, uz pojavu bujica i poplava. Najobilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i u severoistočnim predelima Srbije.

Kada je reč o mogućim poplavama do njih može doći usled nemogućnosti da odovodni i kanalizacioni sistemi prihvate veću količinu vode.

Dobra vest je da je nivo reka nizak, tako da nema opasnosti od izlivanja većih i srednjih reka, a opreznost je neophodna kod manjih tokova bujičnih karaktera.

Drugog dana vikenda Srbija će biti u zadnjem delu ciklona i u sistemu snažnog severozapadnog strujanja, uz priliv još svežije vazdušne mase.

Biće kišovito, uz prestanak padavina na severu Srbije, ali uz novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima tokom večeri sa severozapada.

Maksimalna temperatura biće od 20 do 24 stepena, u Beogradu do 22 stepena.

Vrlo sveže biće i u ponedeljak, uz temperature ispod proseka.

Porast temperatura očekuje se od utorka.