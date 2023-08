DIMITRIJE ZA KOJIM SE TRAGALO NEDELJU DANA PRONAĐEN! Majka potvrdila srećne vesti: Imala je samo jednu poruku!

Dimitrije Ivanović (20) iz Kruševca koji je pre skoro nedelju dana nestao u Berlinu pronađen je živ i zdrav, potvrdila je njegova majka Biljana.

"Moj sin Dimitrije je uz Božiju pomoć pronađen živ i zdrav", kaže nam majka.

Biljana Marinković, majka mladića, iskoristila je priliku i da se zahvali svim ljudima koji su učestvovali u potrazi i slali nesebičnu podršku porodici.

"Ovim putem zahvaljujem se svim dobrim i humanim ljudima, koju su zajedno sa nama na sve načine tražili mog sina Dimitrija, pomagali nam ili slali poruke podrške, radili su to nošeni svojom savešću i saosećanjem. Beskrajno hvala!", kazala je Biljana.

Podsetimo, Dimitrije Ivanović (20) iz Kruševca nestao je pre šest dana u Berlinu, a njegova majka Biljana Marinković tragala je za njim.

"On je otišao turistički sa drugarom pre 10-ak dana u Berlin, čuli smo se, bili na vezi, sve je bilo okej. U četvrtak popodne njegov otac se čuo sa njim poslednji put. Međutim, on je tada napustio hotel u kom su bili. Znam i sa kim je bio, znam i u kom je hotelu bio, sve to znam. Moja prijateljica živi u Berlinu, pa se ona tamo angažovala i prijavila slučaj policiji. Sve je odrađeno na vreme. Oni su rekli, mislim da je takav zakon, da ne daj Bože da se nešto najcrnje desilo, znalo bi se odmah", rekla je Biljana za Telegraf.rs pre nekoliko dana.

On je u Berlinu boravio kao turista, a u njegovoj hotelskoj sobi ostale su stvari i mobilni telefon sa kog se redovno javljao majci.

Iz sobe je izašao u papučama, među stvarima koje su ostale u sobi nije bilo njegovog pasoša.

Nestanak Dimitrija Ivanovića je odmah prijavljen berlinskoj policiji i potraga za njim je trajala sve do danas.