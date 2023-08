VRUĆINA SE VRATILA! Danas sunčano i veoma toplo - Temperatura do 37 STEPENI

U Srbiji u četvrtak sunčano i veoma toplo.

Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, u Bačkoj povremeno i pojačan. Jutarnja temperatura od 15 do 21°C, maksimalna dnevna od 33 do 37°C.

U Beogradu u četvrtak sunčano i veoma toplo.

Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar.

Jutarnja temperatura 21°C, maksimalna dnevna 35°C.