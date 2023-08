ZBOG OVIH 18 PREKRŠAJA ĆE SE ODUZIMATI VOZILA U SRBIJI: Vlada usvojila izmene Zakona o saobraćaju

Vlada Srbije usvojila je krajem prošle nedelje predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji bi uskoro trebalo da se nađe pred poslanicima u Skupštini Srbije.

Ukoliko ga i poslanici usvoje, ovaj dokument će omogućiti oduzimanje vozila vozačima zbog težih prekršaja do okončanja postupka protiv njih, biće regulisan uvoz oldtajmera, vožnja trotineta, a donosi i izmene u vezi sa tehničkim pregledom vozila koji su imali sitne prepravke.

Na udaru vozači električnih trotineta

Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović napominje da je Nacrtom izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđeno je da će vozači električnih trotineta koristiti kolovoz tamo gde nema biciklističkih staza, pešačko- biciklističkih staza i biciklističke trake, s obzirom na nedovoljnu dostupnost navedene saobraćajne infrastrukture.

- Definisaće i laka električna vozila, način na koji će moći da se kreću, i brzinu kretanja u zavisnosti od saobraćajne infrastrukture koju mogu koristiti - kaže Stamatović.

Izmene uvode mogućnost privremenog oduzimanja vozila vozačima koji učine 2 i više težih prekršaja u određenom vremenskom periodu.

- To će se odnositi na one vozače koji su zatečeni u vršenju težeg prekršaja a ustanovi se da su u protekle dve godine pravnosnažno osuđeni za najmanje dva teža prekršaja. U takvim slučajevima policijski službenik će moći da privremeno oduzme vozilo kojim je učinjen prekršaj na licu mesta do okončanja postupka pred nadležnim sudom koji može da traje i do godinu dana, nekada i više - navodi on.

Ugradnja kuke, zatamnjena stakla...

Kada je reč o lakim prepravkama na vozilima, predlog je, da se izbaci kontrola tehničke ispravnosti vozila zbog ugradnje kuke, zatamnjivanja stakala i ugradnju ramova na traktore.

- To su te lake prepravke. Iz dosadašnjeg iskustva od 10 godina u ispitivanju vozila, smatramo da su ta vozila gotovo uvek tehnički ispravna i nije neophodna saglasnost proizvođača. Na ovaj način ćemo značajno smanjiti troškove našim građanima koji imaju takve vrste prepravki. Kada se zatamnjuju stakla, recimo, tehnički košta 5.000 ili 6.000 dinara, saglasnost proizvođača od 3.000 dinara do 100 evra u zavisnosti od toga koji je proizvođač. Mi skoro 10 godina radimo taj posao, i uvek kada se zatamnjuje staklo uvek je vozilo tehnički ispravno i skoro svi daju saglasnost. Sada više to nećemo da tražimo - kaže Stamatović.

Podseća da će izmene i dopune regulisati registraciju vozila od istorijskog značaja, oldtajmere, kao i vozila koja nisu za evropsko tržište - čuveni amerikanci.

Spuštena granica za dobijanje dozvole

- Spustili smo i granicu za dobijanje vozačke dozvole za C i D, sa 24 na 21 godinu za autobus, a sa 21 na 18 za C kategoriju. Tu smo značajno izašli u susret udruženjima i prevoznicima jer postoji potreba za većim brojem vozača. Procena je da fali oko 25.000 vozača - kaže Stamatović, dodajući da se izmenama regulišu svetlosni signali na pružnim prelazima.

Zarad bezbednosti na prugama menja se i član 149. On sada propisuje da svetlosni saobraćajni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou daju se naizmeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svetla u obliku kruga.

- Za regulisanje saobraćaja na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou upotrebljavaju se semafori sa svetlima crvene i žute boje. Svetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to: crveno svetlo gore, a žuto svetlo dole, odnosno po horizontalnoj osi, jedno pored drugog: crveno svetlo levo, a žuto svetlo desno - navodi se u tekstu Nacrta.

Objašnjava se da crveno svetlo znači zabranjen prolaz a žuto svetlo – zabranjen prolaz, osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka, a trepćuće žuto svetlo – obaveza za sve učesnike u saobraćaju da se kreću uz povećanu opreznost zbog eventualnog nailaska voza jer semafor kojim se najavljuje približavanje voza nije ispravan ili se ne koristi.

Na semafor se može dodati uređaj za davanje zvučnih znakova kojim se učesnici u saobraćaju obaveštavaju o tome da je dat svetlosni saobraćajni znak kojim se najavljuje približavanje voza, odnosno spuštanje uređaja za zatvaranje saobraćaja na prelazu puta preko železničke pruge.

Oduzimanje vozila zbog sledećih prekršaja:

Vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila

Odbijanje alkotestiranja ili drogatestiranja

Prekoračenje brzine za više od 80 km/č van naselja

Prekoračenje brzine za više od 70 km/č u naselju

Prekoračenje brzine za više od 60 km/č u zoni škole ili zoni "30"

Prekoračenje brzine za više od 50 km/č u zoni usporenog saobraćaja



Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu vozača

Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu koje nije

predviđeno za sedenje (prtljažnik, instrument tabla, zadnja polica, spoljni delovi vozila i sl.)

Prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta

Preticanje kolone vozila preko neisprekidane (pune) linije

Vožnja bez položene ijedne vozačke kategorije

Vožnja tokom mere zabrane upravljanja vozilom

Vožnja nakon oduzimanja vozačke dozvole zbog nakupljenih kaznenih poena

Vožnja za vreme privremenog isključenja iz saobraćaja

Vožnja noću na neosvetljenom putu bez ijednog uključenog svetla na vozilu

Preticanje ili obilaženje vozila koje se zaustavlja ili se zaustavilo radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu

Preticanje kolone pod pratnjom

Nepropuštanje vozila pod pratnjom

