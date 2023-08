Penzija i bez dana radnog staža? U više od 100 zemalja se isplaćuje socijalna penzija! Ova opcija je moguća uskoro i u Srbiji?

Ne prođe godina a da se u Srbiji ne pokrene tema o obaveznoj socijalnoj penziji za naše najstarije.

. Ovu vrstu državne pomoći uveliko ima preko 100 zemalja u svetu, u regionu su je u poslednjih nekoliko godina uvele Hrvatska i Severna Makedonije. Kako je nedavno pomenuo ministar za brigu o selu, Milan Krkobabić, ona bi u Srbiji mogla da ugleda svetlost dana u narednih 2 godine.

Prema procenama u Srbiji postoji između 130.000 i 200.000 penzionera koji bi mogli da ostvare ovo pravo, a o visini ove pomoći države se do sada govorilo u granicama oko 100 evra.

- Ja očekujem da će to biti realizovano, ako ne ove, onda u naredne dve godine. To je ideja na kojoj ćemo raditi, a ako svi budemo svesni činjenice da je to neophodno onda ćemo ovaj institut socijalne politike i realizovati. Da ne bude zabune, to nije klasična penzija i neće se isplaćivati iz penzionog fonda, to će biti deo nove socijalne politike koja mora da zaživi u Srbiji jer velika grupacija ljudi to očekuje - rekao je Krkobabić nedavno za RTV.

Ipak, i dalje pored ovih inicijativa kategorija socijalnih penzija još uvek nije zvanično najavljena.

Socijalna penzija u Hrvatskoj i Makedoniji

Socijalna penzija uveliko postoji u zemljama regiona, konkretno Hrvatskoj i Makedoniji. Hrvatska je isplatu ove vrste penzija počela pre 4 godine, dok je Severna Makedonija usvojila iste 2021. godine.

U obe ove zemlje ona se daje svim starijima od 65 godina koji su radili kraće od 15 godina. U Hrvatskoj ona iznosi 105, a u Makedoniji 95 evra mesečno.

Kada je reč o uslovima, vlasništvo nad nekretninama i posedovanje zemlje nisu prepreka za ostvarenje ove vrste pomoći, ali ako supružnik ima primanja viša od 210 evra drugi supružnik ne može da ostvari ovo pravo.

Preko 100 zemalja sveta ima socijalnu penziju

Socijalna penzija u svetu postoji u preko 100 zemalja, ali one se međusobno razlikuju na osnovu kriterijuma za istu. Tako se socijalne penzije u svetu dele na:

Univerzalne penzije za koje je potrebno samo da se ispuni određeni broj godina.

Univerzalne minimalne penzije koje se garantuju da će osoba preko određenog broja godina imati sigurna mesečna primanja, s'tim što onaj koji se za nju prijavljuje mora da prođe "penzijski-test".

Socijalne penzije na osnovu imovine: Ova vrsta socijalne penzije se daje na osnovu testa prihoda i/ili imovine pojedinca, a mnoge zemlje na ovom spisku rade i dodatna testiranja.

Univerzalne socijalne penzije

Ova vrsta penzije se daje u sledećim zemljama:

Bolivija

Botsvana

Brunei

Kuk ostrva

Gujana

Mauricijus

Novi Zeland

Timor-leste

Namibia

Holandija

Samoa

Sejšeli

Surinam

Kiribati

Socijalna penzija na osnovu testa

Ova vrsta socijalne penzije se daje u ovim državama:

Jermenija

Azerbejdžan

Bahami

Barbados

Belorusija

Bermuda

Kipar

Estonija

Finska

Kazahstan

Kirgistan

Latvija

Lesoto

Litvanija

Maldivi

Moldavija

Nepal

Panama

St. Vincent

Svaziland

Švedska

Švajcarska

Tajland

Turkeminstan

Socijalne penzije na osnovu imovine

Ovu vrstu pomoći države daje minimum 45 zemalja sveta, i načini na koji oni određuju kriterijume za socijalnu penziju se drastično razlikuju:

Argentina

Australija

Austrija

Bangladeš

Belgija

Belize

Brazil

Cape Verde

Čile

Kolumbija

Kostarika

Danska

Dominikanska Rep.

Ekvador

Francuska

Georgia

Grčka

Hong Kong

Mađarska

Indija

Indonesia

Irska

Izrael

Italija

Jamajka

Kenija

Koreja

Mongolija

Norveška

Paragvaj

Peru

Filipini

Portugal

Slovenija

Trinidad i Tobago

Turska

Ukrajina

Velika Britanija

SAD

Urugvaj

Uzbekistan

Venecuela

Vijetnam

