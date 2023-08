VODITE REČUNA! Pazite kada plaćate evrima na moru: Falsifikati preplavili jadransku obalu, ovi su najčešći

Pošte, banke i ostale finansijske institucije imaju prave brojače novca koji prepoznaju bilo kakav falsifikat i izdvoje ga iz mase

Već sa prvim danima ove godine i uvođenja evra kao zvanične valute Hrvatska je bila zatrpana lažnim novčanicama, a kako sada stvari stoje, ni sedam meseci kasnije situacija nije ništa bolja.

Još u januaru ove godine objavljena su upozorenja o pojavi lažnih novčanica evra koje su u stvari filmski rekviziti, već sledećeg meseca u Hrvatskoj su se pojavile izuzetno kvalitetni falsifikati, a gotovo da ne prođe mesec da neko u Hrvatsku ne pokuša da donese lažne novčanice evra, piše RTL.

Ni sada situacija nije ništa bolja. Za sedam meseci uhvaćeno je milion kuna lažnjaka, više od 150 hiljada evra. Krivotvori se sve, pa čak i 5 evra. Iz HNB-a upozoravaju, vrh je sezone, pazite šta primate. Na delu najčešće krivotvorenih novčanica čak i piše da nisu zakonsko sredstvo plaćanja, a ipak je neko s njima u Hrvatskoj prevaren, iako su lošeg kvaliteta.

Već na licu te novčanice piše, "this is not legal it is be used for motion props", a takođe nekima na naličju piše "prop copy". Prilikom uzimanja novčanice važno je pogledati tu novčanicu i s lica i s naličja, jer kad bi se barem na kratko obratila pažnja videlo bi se da li se radi o originalu ili kopiji - kažu u HNB.

Pošte, banke i ostale finansijske institucije imaju prave brojače novca koji prepoznaju bilo kakav falsifikat i izdvoje ga iz mase. Baš kao i druge valute.

Onima bez pomagala savet – kod svake novčanice obavezno treba gledati ima li ona zaštitnu nit i vodeni žig.

- Postoji i zaštitno obeležje, optičko promenjiva boja koja se menja iz ljubičaste u maslinasto zelenu, odnosno smeđu, u zavisnosti od toga kako koja osoba vidi i koja mora biti vidljiva na originalnoj novčanici. Kod falsifikata ona svetluca ljubičasto, ali kad je okrećemo ne menja boju - kažu u HNB.

Samo u prvih šest meseci ove godine zabeleženo je 2.380 krivotvorenih novčanica evra vrednosti skoro 150 hiljada evra. Najviše se krivotvori novčanica od 50 evra, sledi je ona od 20. Na visokom trećem mestu je ona od 100 kojih je ove godine popisano 347.

Krivotvori se i novčanica od 500 evra koja se više ne štampa. I to čak 26 u pola godine, iako je malo ko uopšte uživo i video.

