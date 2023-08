OSVETA?NINA POZAJMILA DRUGARICI STVARI, ONA IH VRATILA U KESI PUNOJ CRVA! 'Još ih je i nahranila', sve sam morala da BACIM!

Snimak objavljen na TikToku je razbesneo mnoge, kada su videli kako je jedna devojka stvari koje je pozajmila vratila svojoj drugarici.

Jedan snimak na TikToku od devojke iz Srbije je brzo postao viralan, a niko nije očekivao da tako nešto može da se desi. Ona je okačila snimak gde je objasnila da upravo snima stvari koje joj je vratila drugarica sa kojom se više ne druži. Neke od stvari su izgledale prljavo i iznošeno, ali to nije bilo sve.

Napisala je: "Bivša drugarica ti vratila stvari sa sve crvima", a na početku snimka ona prikazuje torbicu kao i kese u kojima su majice i haljine, a kada je približila kameru u kesi su mogli da se vide crvi koji se migolje. "Evo kako drugarice vraćaju stvari, ovde ima mnogo kesa, ali sve ću da vam pokažem", pričala je Nina i dodala:

"Čekajte, ja se jako bojim, eno ih tamo su crvi. Puna kesa crva, još ih je i nahranila, divno", rekla je devojka, pa je počela da pokazuje u kakvom stanju joj je drugarica vratila stvari. Ona je rekla da je pozvala druga da joj pomogne da izvadi stvari jer se ona plaši crva. "Iz svake stvari vadimo crve. Neke stvari smo već bacili. Kaput i torbica idu u smeće. To su sve nenosive stvari. Kad kažem nenosive, mislim na to da je toliko uništeno, da čak ne mogu ni da operem", rekla je Nina i pokazala torbicu koja je jako prljava i unakažena.

"Ima par stvari koje mogu da se nose i da se operu. Zamislite da se družite sa osobom dve i po godine. Ta ista devojka nosi vaše stvari po dve godine i ne vraća ih i onda kad vam vrati stvari namerno spakuje crve u kese jer zna da imate traumu od crva i da ćete sve stvari baciti. Kao što ću i da bacim 70 posto stvari. Dobro je pa imam druga koji je došao i ne boji se crva, a ja se jako bojim. Evo on jadan ovde pregleda šta još ima i odvajamo stvari koje nisu uništene i one koje jesu. Kada mislim na crve, to je bukvalno cela kesa. Sve što sam ostavila mora da ide na hemijsko", rekla je da joj drugarica 50 posto stvari čak nije ni vratila.

