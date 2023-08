'CRVI SU PADALI SA PLAFONA, ODMAH SMO OTKAZALI NAJAM!' Podstanari otkrili svoja jeziva iskustva prilikom potrage za stanovima - OSTAĆETE I ŠOKU

Na društvenoj mreži "Redit", jedna devojka iz Srbije postavila je pitanje u vezi najgoreg stana na koji su drugi naišli ili u kom su živeli, navodeći svoje iskustvo sa jednom "horor" garsonjerom na Zvezdrari.

- Drugarica nije bila u Beogradu, pa me je zamolila da pogledam jedan stan. U oglasu je stajalo da se radi o garsonjeri smeštenoj u suterenu kuće na Zvezdari, sa mesečnom kirijom od 180 evra. Oglas je već imao neke slike, pa nisam imala velika očekivanja po pitanju toga šta će me zateći, ali je ipak uspelo da me iznenadi. Bakuta koja izdaje "garsonjeru" zapravo izdaje pola sobe (druga polovina je zakrivena draperijom i tu stoje njene stvari) sa zajedničkom upotrebom hodnika, i to upotreba takva da se bakuta merdevinama penje iz hodnika u svoj stan koji je iznad ovog.

Kada sam izlazila iz kuće, shvatila sam da postoji i normalan ulaz za stan na gornjoj etaži, ali je iz nekog razloga bio kompletno demoliran. Kao da je neko maljem razvalio sve zidove unutra i kao da je pred rušenje - stoji u njenoj objavi.

Da njen slučaj nije usamljen, govore i komentari onih koju su u nekoj fazi života bili primorani da žive u jezivim stanovima, piše Blic.

"Legendarni "stan" na Bogosloviji. Pre 10ak godina ulazimo u dvorište, kuća na 3 sprata, nova stolarija, spolja idealna. Ja i cimer se oduševili. Dočekuje nas neka starija gospodja i kao 'ajde momci, ovamo'. Ide ona ispred nas i prolazi pored ulaznih vrata te predivne kuće. Mi se pogledasmo 'šta sad, gde ide ova žena'. Dovodi nas do neke pomoćne kućice. Ulazimo a ono plafon visok 180 cm (znam da je ispod 190 jer sam ja 185 i morao sam da čučim da bih mogao da idem). Kreveti iz doba kosovskog boja (ja seo na jedan i pro'po) nema prozora, nema kuhinje, jedna utičnica. Pitam ja gde je WC, kaže ona da ne postoji, već da koristimo taj u njenoj kući, ali samo do 22h. Pitam ja začuđeno šta u slučaju ako moram u tri ujutru u WC, ako me potera, kaže ona meni da idemo u žbun za malu nuždu a veliku da trpimo do 10 ujutru, jer tad otvaraju vrata", glasi trauma iz mladosti jednog muškarca.

Za ovim komentarom, došli i drugi:

"Ortak i ja kad smo tražili stan da živimo zajedno, nađemo stan u Rakovici, sve skroz okej. Dogovorimo se sa gazdaricom sve super, pitamo je kako za račune ovo ono, sve bajno sve sjajno. Prolazi mesec dana dolaze računi za stan uz opomenu da će struja biti ugašena ako se ne plati račun, pozovem gazdaricu a ona kao zaboravila to da nam napomene. Tu nekako uspemo da se izborimo, kad eto novog problema. Prođe još mesec dana, ja ustajem ujutru i vidim ortak spava u dnevnoj sobi, ne spava u svojoj. Napisao na papiru 'objasnicu kad ustanem'. Ustao burazer i samo mi rekao da odem do sobe, ja otvorim vrata i ljudi moji oni beli crvi bukvalno padaju sa plafona. Odmah smo otkazali stan", napisao je mladić.

A druga devojka iz Srbije susrela se sa onim što je po mnogima najgora noćna mora.

"Ovaj stan je najgori stan koji sam gledala:

Zakazala ja gledanje stana. Gospođa me dočekuje i vodi u neko lepo dvorište sa lepim kućama. Kirija je 150 evra. Međutim vodi me u pomoćnu kućicu zguranu u ćošak dvorišta, i vodi me u suteren. Buđ, vlaga, zadah starosti, masti - sve je to deo čari ovog prostranog stana koji nema prirodno osvetljenje jer je vlaga pojela elektricitet, ali se na tome radi da se popravi.

- Penzioneri su živeli ovde i umrli - kaže mi ona.

- Kupatilo je ogromna popločana soba sa belim pločicama prekrivenim naslagama vlage i kamenca i sastoji se od tuš kabine i WC šolje, lavaboa nema. Stan je bio klasičan prostor za bilo koji horor film o demonima ili ubicama koje skidaju kožu sa svojih žrtava na živo. Kada sam joj rekla da bih radije živela kao beskućnik, počela je da prevrće očima i govori da joj dolaze advokati da je pitaju za cenu. Prati me dok odlazim sve do samog kraja ulice i nabraja ko je sve zainteresovan i da će mi prilika proći za ovako dobar stan na ovoj lokaciji. Nastavila je da me zove danima kasnije, pa sam morala da je blokiram", napisala je devojka.

